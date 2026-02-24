Venut el nou bloc de Sant Pere amb Gaudí

La transformació urbanística del tram central del carrer de Sant Pere avança amb la finalització de l’edifici construït a la cantonada amb el carrer de Gaudí. Segons la promotora Patrimonial Catalana d’Immobles (PCI), tots els habitatges i el local de l’edifici Residencial Sant Pere ja s’han venut, un fet que demostra l’elevat interès pel centre de la ciutat.
Eduard Martínez, des de l’empresa promotora, ha explicat que l’obra encara la recta final. “Estem acabant de gestionar l’última burocràcia, com les cèdules d’habitabilitat i els certificats energètics”, ha assenyalat. Si l’administració compleix els terminis, la intenció és lliurar les claus als nous propietaris durant el mes vinent.
Nous habitatges
El nou bloc d’habitatges consta de nou pisos i un local a la planta baixa. Set dels habitatges, d’uns 60 metres quadrats de superfície construïda, tenen dues habitacions i, en la majoria dels casos, balcó. Els dos restants són dúplexs més amplis, d’uns 88 i 112 metres quadrats, que disposen de tres habitacions, balcó i terrassa. A causa de les característiques de la cèntrica parcel·la, l’edifici s’ha construït sense places d’aparcament. Els preus s’han mogut en una forquilla que va dels 250.000 euros per als pisos de dues habitacions fins als 490.000 euros per als immobles més grans. Aquestes xifres responen a la ubicació de l’edifici, situat en una de les artèries de vianants amb més pes històric i comercial de la ciutat.
La incògnita del local comercial
L’edifici no només aportarà nous veïns a la zona, sinó que inclou un espai a la planta baixa destinat a usos comercials. Segons la promotora, aquest local, de 178,71 metres quadrats de superfície construïda i que fa cantonada, amb accés des del carrer de Gaudí, l’ha adquirit un grup inversor. De moment, es desconeix quin tipus de negoci o activitat s’hi acabarà instal·lant, una incògnita que es resoldrà quan els compradors en defineixin l’ús.
El ritme de vendes ha estat excepcionalment ràpid. Els treballs de construcció es van posar en marxa l’any 2024, i el volum de reserves ja era notable des del principi. La manca d’oferta d’habitatge nou al centre, sumada a l’atractiu de viure en un entorn amb tots els serveis a l’abast, ha estat el factor clau perquè hagin penjat el cartell de “tot venut”.
En aquest mateix tram, Ambar Grup Immobiliari impulsa una altra promoció d’habitatges que unirà el carrer de Sant Pere amb el passatge de Tete Montoliu; una nova peça clau en la revolució urbanística d’aquesta via. L’edifici, situat als números 23 i 25, tindrà pisos de dues, tres i quatre habitacions, dues cases i un local. La construcció avança a bon ritme i actualment ja només queden a la venda els dos últims habitatges.