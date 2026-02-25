Terrassa, segona ciutat amb més descàrregues de certificats meteorològics del Meteocat

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès més de 5.400 certificats meteorològics entre el 2024 i el 2025, i Terrassa figura entre els municipis amb més descàrregues del país. Les dades confirmen l’impacte que els episodis de pluja intensa i ventades tenen a la ciutat i la necessitat creixent dels veïns de disposar de documents oficials per gestionar reclamacions amb les asseguradores.
En aquests dos anys, el Meteocat ha generat 5.407 certificats vinculats sobretot a episodis de vent i precipitació. D’aquests, 4.352 s’han publicat de manera proactiva al web i la resta s’han elaborat sota demanda. En total, les descàrregues superen les 10.000 arreu de Catalunya, amb Terrassa en segona posició en el rànquing de consultes per municipis durant el 2025, només per darrere de Barcelona.
Tempestes i ventades
Els episodis que han generat més interès coincideixen amb fenòmens que també han afectat Terrassa: les tempestes de juliol, els aiguats de setembre i la ventada de finals d’octubre. Aquest 2026 ja ha començat amb un volum important de peticions arran de les pluges abundants del gener i, especialment, de les fortes ventades del febrer.
Segons explica Anna Rius, cap de l’equip de Serveis Climàtics del Meteocat, cada dia s’executa un programari que combina dades de vent i precipitació de les estacions meteorològiques per detectar quins municipis de més de 10.000 habitants —com Terrassa— poden necessitar un certificat. En un termini d’entre dos i set dies després de l’episodi, el document ja està disponible al web perquè la ciutadania el pugui descarregar.
Menys tràmits i resposta més ràpida
La majoria de sol·licituds provenen de particulars que necessiten acreditar oficialment la intensitat del vent o la quantitat de pluja registrada en un dia concret per justificar desperfectes. Des del 2018, les peticions d’informació meteorològica a Catalunya superen de manera sostinguda les 4.000 anuals: 5.366 el 2024 i 6.028 el 2025
Fa dos anys, el Meteocat va passar d’un sistema reactiu —només a petició— a un model proactiu. Això ha permès reduir el temps mitjà de resposta a menys de deu dies i, en la majoria de casos, evitar que el ciutadà hagi de fer cap tràmit previ.
De cara a aquest 2026, els certificats incorporaran una nova secció amb informació sobre els llamps detectats dins del terme municipal, fet que permetrà disposar d’una radiografia encara més completa dels episodis tempestuosos.
Les dades que contenen els certificats meteorològics provenen de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA), la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM), la Xarxa de Radars (XRAD) i la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques (XDDE). Es poden descarregar a: https://www.meteo.cat/serveis/descarregues.
