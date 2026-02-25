Terrassa instal·la tres noves llambordes Stolpersteine en record dels deportats als camps nazis

Aquest dimecres, 25 de febrer, s’han col·locat tres noves llambordes Stolpersteine a diversos carrers de Terrassa per recordar tres veïns deportats als camps de concentració nazis. Amb aquestes noves instal·lacions, la ciutat arriba a un total de 39 llambordes commemoratives dedicades a persones deportades durant el nazisme.
La primera llamborda s’ha instal·lat al carrer de Ramon Llull, 55, en memòria de Gaspar Omedes Adell, deportat al camp de concentració de Camp de concentració de Mauthausen l’any 1940 i alliberat el 1945. L’acte ha comptat amb la participació d’alumnat de l’Institut Torre del Palau i familiars directes del deportat.
La segona llamborda s’ha col·locat al carrer d’Antonius Pius, 126, on havia viscut Antón Romera Alcaraz, treballador de la fàbrica Milà i Fontanals. Romera va ser deportat a Mauthausen el 1941 i va morir al subcamp de Camp de concentració de Gusen l’any 1942. En aquest cas, hi ha participat alumnat de l’escola Les Aimerigues.
Finalment, la tercera llamborda es pot veure a la carretera d’Olesa, 2, i recorda Ramon Terricabras Macarulla, mort al camp de Gusen l’any 1941. A l’acte hi han pres part estudiants de l’IES Can Roca.
La regidora de Memòria Democràtica, Montserrat Caupena, ha participat en la col·locació d’aquestes tres noves llambordes, que completen les instal·lacions previstes per aquest semestre. El projecte Stolpersteine a Terrassa és una iniciativa d’art i memòria impulsada conjuntament des de 2021 per l’Ajuntament i el Memorial Democràtic, amb la participació de Amical de Mauthausen, el Centre d’Estudis Històrics de Terrassa i l’Espai de Memòria i dels Valors Democràtics de Terrassa.
A la pàgina web municipal es poden consultar les fitxes biogràfiques de tots els deportats terrassencs i la ubicació de les llambordes Stolpersteine instal·lades a la ciutat.