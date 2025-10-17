Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 18 d'octubre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dissabte 18 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
María Mena Baeza, 88 anys
Data de la defunció: 17 d'octubre
Cerimònia: 18 d'octubre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Alfonso Martínez Martínez, 87 anys
Data de la defunció: 16 d'octubre
Cerimònia: 18 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Antonia Cordero Araque, 89 anys
Data de la defunció: 15 d'octubre
Cerimònia: 18 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Felip Romanillos Rojo, 83 anys
Data de la defunció: 17 d'octubre
Cerimònia: 18 d'octubre, a les 15.45 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris
Pepita Urpina Bach, 91 anys
Data de la defunció: 17 d'octubre
Cerimònia: 18 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa