Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 29 de novembre del 2025

Publicat el 28 de novembre de 2025 a les 18:59

Aquestes són les cerimònies del dissabte 29 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Juanan Rodríguez Fernández, 57 anys

Data de la defunció: 25 de novembre
Cerimònia: 29 de novembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

José Martínez de la Torre, 97 anys

Data de la defunció: 27 de novembre
Cerimònia: 29 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Toñi Martínez Serrano, 64 anys

Data de la defunció: 27 de novembre
Cerimònia: 29 de novembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Juana Mateo Martínez, 76 anys

Data de la defunció: 26 de novembre
Cerimònia: 29 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Socorro Ortiz Brocal, 95 anys

Data de la defunció: 28 de novembre
Cerimònia: 29 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

