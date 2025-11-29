Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 30 de novembre del 2025

  • Cementiri de Terrassa -

Publicat el 29 de novembre de 2025 a les 19:45

Aquestes són les cerimònies del dissabte 29 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Manuela Lao Cañabate, 89 anys

Data de la defunció: 28 de novembre
Cerimònia: 30 de novembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Roser Sardà Cerdà, 87 anys

Data de la defunció: 28 de novembre
Cerimònia: 30 de novembre, a les 10.30 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Juani de la Rosa Aguilera, 79 anys

Data de la defunció: 28 de novembre
Cerimònia: 30 de novembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Victoria Román Águila, 94 anys

Data de la defunció: 28 de novembre
Cerimònia: 30 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Antonio Martínez Garcia, 76 anys

Data de la defunció: 28 de novembre
Cerimònia: 30 de novembre, a les 13.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

