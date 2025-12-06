Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 7 de desembre del 2025

  • Cementiri de Terrassa -

Publicat el 06 de desembre de 2025 a les 19:25

Aquestes són les cerimònies del diumenge 7 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Mario Pena Clemente, 68 anys

Data de la defunció: 5 de desembre
Cerimònia: 7 de desembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa.

Jordi Abella Rambla, 93 anys

Data de la defunció: 5 de desembre
Cerimònia: 7 de desembre, a les 9.15 hores, a l’Oratori de La Rambla serveis funeraris.

Jose Luís Romera Mingote, 86 anys

Data de la defunció: 5 de desembre
Cerimònia: 7 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa.

Manolo Serrano Hermoso, 88 anys

Data de la defunció: 6 de desembre
Cerimònia: 7 de desembre, a les 13.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa.

 

