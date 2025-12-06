Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 7 de desembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del diumenge 7 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nMario Pena Clemente, 68 anys\r\n\r\nData de la defunció: 5 de desembre\r\nCerimònia: 7 de desembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa.\r\n\r\nJordi Abella Rambla, 93 anys\r\n\r\nData de la defunció: 5 de desembre\r\nCerimònia: 7 de desembre, a les 9.15 hores, a l’Oratori de La Rambla serveis funeraris.\r\n\r\nJose Luís Romera Mingote, 86 anys\r\n\r\nData de la defunció: 5 de desembre\r\nCerimònia: 7 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa.\r\n\r\nManolo Serrano Hermoso, 88 anys\r\n\r\nData de la defunció: 6 de desembre\r\nCerimònia: 7 de desembre, a les 13.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa.\r\n\r\n \r\n