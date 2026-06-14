Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dilluns 15 de juny del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 14 de juny de 2026 a les 19:29

Aquestes són les cerimònies del dilluns 15 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Félix Bustos García del Pozo, 100 anys

Data de la defunció: 14 de juny
Cerimònia: 15 de juny, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Rosa Cid Roig, 88 anys

Data de la defunció: 13 de juny
Cerimònia: 15 de juny, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Cecilio Capel Cortés, 84 anys

Data de la defunció: 14 de juny
Cerimònia: 15 de juny, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Emilio Delgado Pérez, 81 anys

Data de la defunció: 14 de juny
Cerimònia: 15 de juny, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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