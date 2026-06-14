Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dilluns 15 de juny del 2026

Aquestes són les cerimònies del dilluns 15 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nFélix Bustos García del Pozo, 100 anys\r\n\r\nData de la defunció: 14 de juny\r\nCerimònia: 15 de juny, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nRosa Cid Roig, 88 anys\r\n\r\nData de la defunció: 13 de juny\r\nCerimònia: 15 de juny, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nCecilio Capel Cortés, 84 anys\r\n\r\nData de la defunció: 14 de juny\r\nCerimònia: 15 de juny, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nEmilio Delgado Pérez, 81 anys\r\n\r\nData de la defunció: 14 de juny\r\nCerimònia: 15 de juny, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n