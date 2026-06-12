Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dissabte 13 de juny del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 12 de juny de 2026 a les 19:16

Aquestes són les cerimònies del dissabte 13 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Higinio González Martín, 77 anys

Data de la defunció: 11 de juny
Cerimònia: 13 de juny, a les 09.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Adrián Matas Espinar, 89 anys

Data de la defunció: 12 de juny
Cerimònia: 13 de juny, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Maria Teresa Bonafont Guillén, 93 anys

Data de la defunció: 12 de juny
Cerimònia: 13 de juny, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Juan Alcalá Palomares, 72 anys 

Data de la defunció: 12 de juny
Cerimònia: 13 de juny, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Vicente Fabón Sobau, 83 anys

Data de la defunció: 12 de juny
Cerimònia: 13 de juny, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Pepita Talarn Niubó, 80 anys 

Data de la defunció: 12 de juny
Cerimònia: 13 de juny, a les 17.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

 

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