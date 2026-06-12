Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dissabte 13 de juny del 2026

Aquestes són les cerimònies del dissabte 13 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Higinio González Martín, 77 anys
Data de la defunció: 11 de juny
Cerimònia: 13 de juny, a les 09.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Adrián Matas Espinar, 89 anys
Data de la defunció: 12 de juny
Cerimònia: 13 de juny, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Maria Teresa Bonafont Guillén, 93 anys
Data de la defunció: 12 de juny
Cerimònia: 13 de juny, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Juan Alcalá Palomares, 72 anys
Data de la defunció: 12 de juny
Cerimònia: 13 de juny, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Vicente Fabón Sobau, 83 anys
Data de la defunció: 12 de juny
Cerimònia: 13 de juny, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Pepita Talarn Niubó, 80 anys
Data de la defunció: 12 de juny
Cerimònia: 13 de juny, a les 17.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa