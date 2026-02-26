Adjudiquen la redacció del projecte del pont de la Dona

L’Ajuntament de Terrassa ha formalitzat l’adjudicació per redactar el projecte que ha de garantir la rehabilitació, durabilitat i urbanització a l’entorn del pont de la Dona, situat al passeig del Vint-i-dos de Juliol.
El procés s’ha tancat a favor de l’empresa Bigantec Consultoria, SL. El contracte s’ha adjudicat per un import total de 112.515,00 euros (IVA inclòs), una baixa del 24,99% respecte al pressupost de licitació.
El pont, que presenta signes de degradació, connecta el passeig de Vint-i-dos de Juliol amb la carretera de Castellar i les avingudes de Jaume I i de Barcelona; a més, dona cobertura al pas inferior de la línia R4 de Renfe. L’estructura està coronada per l’escultura d’Andreu Alfaro, un dels elements més singulars de Terrassa. El termini per completar els treballs és de nou mesos, i inclou una proposta inicial (1 mes), l’elaboració d’una maqueta (tres mesos), i la redacció del projecte executiu per a la seva aprovació inicial i definitiva (tres i dos mesos).
El projecte s’estructurarà en tres àmbits d’actuació. La primera fase ha de centrar-se en la rehabilitació del pont i determinar la càrrega màxima que pot suportar per tal de definir les reparacions de formigó, substitució d’elements malmesos i reforços necessaris. La segona fase comprendrà la urbanització de la plaça de la Dona, l’espai superior on s’ubica el monument d’Alfaro des de 1996. Així mateix, la tercera fase abordarà la urbanització del tram central del passeig del Vint-i-dos de Juliol, amb intervencions destinades a millorar el drenatge i impermeabilització de jardineres i murs, així com l’adequació de voreres, senyalització i passos de vianants.