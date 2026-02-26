Un “micro-hub” a l’estació d'autobusos per a mercaderies

L’Ajuntament de Terrassa està estudiant una proposta per dur a terme una prova pilot de distribució urbana de mercaderies a l’estació d’autobusos, segons ha pogut saber el Diari. L’Àrea de Mobilitat ha començat a treballar en aquesta opció per encabir-hi un espai logístic d’última milla, aprofitant que la instal·lació actualment es troba infrautilitzada. La iniciativa es troba en fase d’estudi, sense un calendari fix d’implantació, i requerirà l’autorització de la Generalitat de Catalunya, que és l’administració propietària de l’equipament.
Aquesta alternativa en superfície s’ha començat a treballar després que el consistori i el sector logístic descartessin ubicar el centre de distribució a la planta subterrània del Portal de Sant Roc. Tot i que l’espai s’havia avaluat el 2021, quan ja s’hi van detectar problemes d’accessibilitat, l’opció es va acabar desestimant definitivament en projectar la recuperació de l’aparcament per al 2029. El sector va advertir que el subsol complicava l’operativa i amenaçava la cadena de fred, per bé que era útil per a instal·ladors.
L’objectiu de la proposta és habilitar un primer “micro-hub” que serveixi de punt de partida per a una futura xarxa destinada a reduir el trànsit de vehicles motoritzats i alliberar l’ocupació de l’espai públic. El sistema se centra en el repartiment de mercaderies última milla amb mitjans sostenibles com ara a peu, en bicicleta o amb VMP. A l’estació s’hi analitzen sobre el paper dues modalitats operatives diferents. La primera consistiria a establir una zona centralitzada i videovigilada on els conductors de les furgonetes estacionarien i farien ells mateixos la distribució d’última milla a peu, amb carretons elèctrics o vehicles de mobilitat personal. En les trobades mantingudes amb l’Ajuntament, les empreses de distribució han manifestat obertament que la seva opció preferidaa seria tenir un lloc on estacionar i fer el repartiment de manera autònoma.
La segona alternativa suposaria un model de “micro-hub” compartit on grans operadors logístics descarregarien la mercaderia destinada a la zona i una empresa local independent s’encarregaria de fer l’última milla amb tricicles elèctrics i furgonetes lleugeres.
Més enllà de l’estacionament i l’operativa dels vehicles, el consistori també vol ampliar la xarxa de punts de recollida de paquets o “partner-shops” per optimitzar la distribució i evitar viatges innecessaris. Així, s’ha ofert a les empreses logístiques la possibilitat d’estudiar la incorporació de centres cívics i altres equipaments municipals com a punts d’entrega per als clients. Pel que fa a un hipotètic model de gestió de les futures instal·lacions logístiques, es valora com una opció “viable i àgil” la cessió d’ús de l’espai a una cooperativa o empresa social amb un conveni específic.
Segons la modalitat, hi hauria espai per a 7-10 furgonetes o bé 250-500m² amb àrea de recollida. Les dades de vehicles i paqueteria del sector permetran dimensionar les propostes.
Una app per la càrrega i descàrrega
El servei de Mobilitat també treballa en una segona proposta complementària recollida dins el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS): la digitalització del control de l’estacionament comercial. Actualment, s’està duent a terme una consulta preliminar de mercat amb empreses tecnològiques que s’hi han interessat, com ara BSM (Spro i Smou), Nexus Geogràfic, Wecaria i Parkunload, per implementar una app mòbil, que permeti assegurar l’ús correcte de les zones de càrrega i descàrrega, basant-se en les dinàmiques i necessitats de cada sector professional a la ciutat.