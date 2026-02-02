Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 3 de febrer del 2026

Publicat el 02 de febrer de 2026 a les 18:49

Aquestes són les cerimònies del dimarts 3 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Pere Arias Fernández, 89 anys

Data de la defunció: 2 de febrer del 2026
Cerimònia: 3 de febrer del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.

Antonio Olalla Luque, 86 anys

Data de la defunció: 1 de febrer del 2026
Cerimònia: 3 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Paqui Ramírez Ruiz, 69 anys

Data de la defunció: 2 de febrer del 2026
Cerimònia: 3 de febrer del 2026, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

