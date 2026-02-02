Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 3 de febrer del 2026

Aquestes són les cerimònies del dimarts 3 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nPere Arias Fernández, 89 anys\r\n\r\nData de la defunció: 2 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 3 de febrer del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.\r\n\r\nAntonio Olalla Luque, 86 anys\r\n\r\nData de la defunció: 1 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 3 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.\r\n\r\nPaqui Ramírez Ruiz, 69 anys\r\n\r\nData de la defunció: 2 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 3 de febrer del 2026, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.\r\n