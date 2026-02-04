Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 5 de febrer del 2026

Aquestes són les cerimònies del dijous 5 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Antonio Alarcón Román, 92 anys
Data de la defunció: 3 de febrer del 2026
Cerimònia: 5 de febrer del 2026, a les 9.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.
Pilar Ruiz Vélez, 84 anys
Data de la defunció: 3 de febrer del 2026
Cerimònia: 5 de febrer del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.
Manuel Feria Pérez, 91 anys
Data de la defunció: 3 de febrer del 2026
Cerimònia: 5 de febrer del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.
Carmen Montilla Povedano, 80 anys
Data de la defunció: 3 de febrer del 2026
Cerimònia: 5 de febrer del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari de Terrassa.
Rosa Serna Murillo, 71 anys
Data de la defunció: 2 de febrer del 2026
Cerimònia: 5 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.
Josep Manel Sánchez Figueras, 68 anys
Data de la defunció: 3 de febrer del 2026
Cerimònia: 5 de febrer del 2026, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.