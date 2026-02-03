Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 4 de febrer del 2026

Aquestes són les cerimònies del dimecres 4 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nJaume Roca Serra, 98 anys\r\n\r\nData de la defunció: 2 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 4 de febrer del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.\r\n\r\nAndrés Morilla Ruiz, 87 anys\r\n\r\nData de la defunció: 2 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 4 de febrer del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.\r\n\r\nPaco Martín Gómez, 73 anys\r\n\r\nData de la defunció: 2 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 4 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.\r\n\r\nSantiago Buisán Torrecilla, 82 anys\r\n\r\nData de la defunció: 2 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 4 de febrer del 2026, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.\r\n