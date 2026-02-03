Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 4 de febrer del 2026

Publicat el 03 de febrer de 2026 a les 18:48
Actualitzat el 03 de febrer de 2026 a les 18:49

Aquestes són les cerimònies del dimecres 4 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Jaume Roca Serra, 98 anys

Data de la defunció: 2 de febrer del 2026
Cerimònia: 4 de febrer del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Andrés Morilla Ruiz, 87 anys

Data de la defunció: 2 de febrer del 2026
Cerimònia: 4 de febrer del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Paco Martín Gómez, 73 anys

Data de la defunció: 2 de febrer del 2026
Cerimònia: 4 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Santiago Buisán Torrecilla, 82 anys

Data de la defunció: 2 de febrer del 2026
Cerimònia: 4 de febrer del 2026, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

