Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 9 de gener del 2026

Aquestes són les cerimònies del divendres 9 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nVicky Benítez Fernández de Guevara, 87 anys\r\n\r\nData de la defunció: 7 de gener del 2026\r\nCerimònia: 9 de gener del 2026, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nEncarnación Cano Osuna, 72 anys\r\n\r\nData de la defunció: 7 de gener del 2026\r\nCerimònia: 9 de gener del 2026, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJavier Lemonche Corzo, 66 anys\r\n\r\nData de la defunció: 7 de gener del 2026\r\nCerimònia: 9 de gener del 2026, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nDolors Sánchez Giménez, 91 anys\r\n\r\nData de la defunció: 8 de gener del 2026\r\nCerimònia: 9 de gener del 2026, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n