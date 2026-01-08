Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 9 de gener del 2026

Publicat el 08 de gener de 2026 a les 18:48
Actualitzat el 08 de gener de 2026 a les 18:49

Aquestes són les cerimònies del divendres 9 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Vicky Benítez Fernández de Guevara, 87 anys

Data de la defunció: 7 de gener del 2026
Cerimònia: 9 de gener del 2026, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Encarnación Cano Osuna, 72 anys

Data de la defunció: 7 de gener del 2026
Cerimònia: 9 de gener del 2026, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Javier Lemonche Corzo, 66 anys

Data de la defunció: 7 de gener del 2026
Cerimònia: 9 de gener del 2026, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Dolors Sánchez Giménez, 91 anys

Data de la defunció: 8 de gener del 2026
Cerimònia: 9 de gener del 2026, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

