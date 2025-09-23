Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 24 de setembre del 2025

Publicat el 23 de setembre de 2025 a les 18:52
Actualitzat el 23 de setembre de 2025 a les 18:53

Aquestes són les cerimònies del dimecres 24 de setembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Chumi Serna Huidobro, 61 anys

Data de la defunció: 22 de setembre
Cerimònia: 24 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Josep Torra Parera, 90 anys

Data de la defunció: 22 de setembre
Cerimònia: 24 de setembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Roser Torres Cabeza, 81 anys

Data de la defunció: 23 de setembre
Cerimònia: 24 de setembre, a les 13.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Victor Valencia Valencia, 71 anys

Data de la defunció: 22 de setembre
Cerimònia: 24 de setembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Antonio Sánchez Parra, 75 anys

Data de la defunció: 22 de setembre
Cerimònia: 24 de setembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

