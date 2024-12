Els números en ordre al CN Terrassa

L’assemblea general ordinària de socis compromissaris del CN Terrassa ha aprovat el pressupost de l’exercici 2024-2025, en el primer acte del nou president Jesús Cortés i la seva junta directiva. És un pressupost que, com es va assenyalar, “és en gran part de la junta anterior”, ja que l’actual va prendre possessió del seu càrrec a principis d’aquest mes, després d’imposar-se a les eleccions a la presidència. Amb 47 vots a favor, una abstenció i cap en contra, els compromissaris han donat llum verda als números presentats.

La nova direcció de l’entitat egarenca ha previst uns ingressos de 9.775.501 euros per aquesta temporada, amb una partida d’un 48% destinada al cost dels treballadors, fixes i eventuals, i els esportistes dels equips del club. El president ha anunciat que s’està treballant en la contractació d’un director general.

Les despeses les han xifrat en 9.763.471 euros. L’objectiu de Cortès i els seus directius és millorar les instal·lacions que, com ha assenyalat el president, moltes necessiten que es reparin, cosa que, també ha apuntat, no s’ha fet en els últims anys “per mantenir al club en una situació òptima” i, per tant, ara tocarà invertir. Espera que, per la celebració del centenari, d’aquí a vuit anys, les instal·lacions hagin millorat.

S’han aprovat també els números de l’anterior exercici i altres punts de l’ordre del dia. Abans de començar, Cortés ha volgut fer un reconeixement a la darrera junta presidida per Joan Herrera “pel seu esforç i dedicació” i ha reclamat que s’ha de reforçar “el sentiment de pertinença a aquest club”.

Cortés ha parlat de reptes, com “millorar els serveis”, prioritzant aspectes com la mobilitat i la comoditat i s’ha referit a un “projecte ambiciós” basat en tres pilars: modernitzar el club, una gestió eficient i millora de les instal·lacions, així com “impulsar l’àrea esportiva i la social”. L’entitat, que té en aquests moments uns 17.700 socis, és de “primeríssim nivell” i, per tant, “s’ha de gestionar de manera exigent”, ha dit.

“Un equip amb joventut i experiència”

Jesús Cortés, president del CN Terrassa ha presentat també de manera oficial el seu equip, que, ha assegurat, “combina joventut i experiència” i que es tracta de directius “preparats en diversos àmbits”. De les persones que l’acompanyaran durant el seu mandat també ha afirmat que “cada un aporta un valor en cada àrea” i que el repte de la seva junta és “treballar amb transparència i responsabilitat”.