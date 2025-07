450 ciclistes completen la 36a Pedalada de Festa Major

Els carrers i avingudes de la ciutat s'han tornat a omplir aquest dissabte de Festa Major de ciclistes. Fins a 450 han participat aquest matí en la 36a edició de la Pedalada Popular. La gran festa de la bicicleta ha assolit registres que no es veien des d'abans de la pandèmia. Un públic majoritàriament jove, amb molts nens, ha cobert els 10 quilòmetres de recorregut entre la plaça de Ricard Camí i el pla del Castell, en ple Parc de Vallparadís.

Es tracta d'una prova no competitiva, però absolutament lúdica i festiva, que s'ha desenvolupat a una velocitat uniforme entre tots els participants, sense que ningú no es despengés. El pilot ha sortit a les 10.10 hores, sota un sol de justícia, i ha arribat al pla del Castell a les 11.34, 84 minuts més tard. Els organitzadors han premiat l'esforç dels dos ciclistes més veterans que hi han participat: Virgilio Navarro, de 85 anys, i Maria Teresa Lobel, de 71. Tots els ciclistes d'aquesta prova cada vegada més familiar han completat el recorregut sense incidències ressenyables. Més enllà d'alguna caiguda lleu, tot s'ha desenvolupat amb tranquil·litat.

Famílies senceres han pres part en aquesta activitat

Lluís Clotet

Malgrat la intensíssima calor, els ciclistes, molts d'ells amb els mallots dels seus respectius clubs i entitats, han pujat Rambla amunt fins a l'avinguda de Josep Tarradellas i han seguit per l'avinguda de l’Abat Marcet, l'avinguda de Jaume I i l'avinguda Barcelona, fins a trobar la carretera de Montcada. S'han integrat en la trama urbana pel carrer de Vinyals i el carrer del Doctor Cabanes fins a retrobar la rambla d’Ègara en direcció nord. Ja en el tram final, passades les 11 hores, han encarat el passeig del 22 de Juliol ii a l'alçada de la rotonda de Puig i Cadafalch han fet la seva entrada triomfal al Parc de Vallparadís.

A la línia d'arribada, cadascun dels corredors ha rebut de mans de l'alcalde Jordi Ballart i d'altres membres de l'equip de govern una bossa amb begudes i diferents productes i un plàtan. Els més petits han pogut completar la jornada amb un petit circuit de cros habilitat per l'Escola de Ciclisme Vallès.

Ja s`han celebrat 36 edicions de la Pedalada Popular de Festa Major

Lluís Clotet

Projectes de futur

La Pedalada va néixer l'any 1987 de la mà d'Aureli Mulet i Joan Moliné, dos terrassencs apassionats pel ciclisme que tenien una botiga de bicicletes. En la primera edició van aconseguir aplegar 150 corredors, una xifra que amb els anys acabaria superant el miler. Des de la pandèmia, que va forçar la suspensió de dues edicions, la xifra va baixar de manera notable, però enguany, amb 450 participants, sembla haver començat la recuperació.

De cara a l'any vinent, els organitzadors preparen canvis substancials en el recorregut, així com moltes altres sorpreses, amb la clara intensió d'atraure més participants.