Un dels equips que obté més rendibilitat

Tot i que és el segon equip del grup amb menys gols a favor, el San Cristóbal també és el segon en la llista dels equips que treu més profit a l’hora de sumar punts. El conjunt de Cristian García té 19 punts que ha obtingut gràcies als 12 gols aconseguits fins ara, cosa que suposa una mitjana d’1,58 punts per cada gol. Només el Manresa, que suma 30 punts gràcies als 16 gols que ha marcat, el supera, amb una mitjana d’1,87 punts per cada diana que aconsegueix.

Solament hi ha un equip amb menys gols que els parroquials en el grup 5 de la Tercera Federació. Es tracta de l’AE Prat, amb 11 gols a favor i 17 punts, i una mitjana d’1,54 punts per gol. En aquesta classificació, el conjunt pratenc ocupa la tercera plaça. La marxa del conjunt terrassenc a la lliga ve determinada pels partits lluny del municipal de Ca n’Anglada, on ha sumat 14 dels 19 punts obtinguts fins ara.

Aquesta premissa va acompanyada també del balanç golejador com a visitant, ja que els de Cristian García, dels 12 gols marcats, n’han aconseguit 8 lluny del seu camp, mentre que a casa només han pogut marcar en quatre ocasions. Dos d’aquests gols en el municipal de Ca n’Anglada, no obstant això, els ha permès sumar quatre punts, un en l’empat contra la Montañesa i tres en la victòria, l’única fins ara com a locals, contra el Cerdanyola.

Partit amistós

D’altra banda, i pel que fa a l’actualitat del conjunt parroquial, la plantilla va reprendre el dilluns els entrenaments després de gaudir uns dies de vacances. Els de Cristian García, com a part de la preparació de cara a la represa de la lliga, el pròxim dissabte 4 de gener, a partir de les 12 hores i en el municipal de Ca n’Anglada, jugarà un partit amistós contra l’Atlètic Sant Just, equip que milita a la Lliga Elit.

El primer encontre oficial de 2025 serà el 12 de gener, també en aquest mateix escenari, amb el CE L’Hospitalet com a rival. Amb aquest partit es tancarà la primera volta de la lliga.

La plantilla ha sofert una baixa, la de l’atacant Juan Fernández, que deixa l’equip per motius personals. La secretaria tècnica de l’entitat parroquial, però, treballa per trobar un davanter golejador que el substitueixi, objectiu que no serà fàcil a aquestes altures de la temporada, i tampoc es descarta l’arribada d’un jugador per al centre del camp.