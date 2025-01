Sanahuja, Granados i Blasco guanyen una de les finals de la Copa del Món

La selecció espanyola masculina de waterpolo s’ha proclamat campiona de la divisió 1 de la Copa del Món disputada a la capital de Romania, Bucarest. La gran actuació del terrassenc Álvaro Granados, que va anotar vuit gols, i la del porter Unai Aguirre van permetre els de David Martín imposar-se per 15 a 9 a Hongria a la gran final. Els espanyols ja manaven al descans per un contundent 8 a 2.

Després d’imposar-se a la fase inicial d’aquesta competició, el combinat espanyol disputarà la Super Final de la Copa del Món de l’11 al 13 d’abril a Kotor (Montenegro), on s’enfrontaran les vuit millors seleccions mundials. Hi seran els sis millors d’aquesta divisió 1 (Espanya, Hongria, Montenegro, Grècia, Croàcia i el Japó) i els dos primers de la divisió 2 (Països Baixos i Alemanya).

Els egarencs Álvaro Granados i Bernat Sanahuja i el jugador del CN Terrassa Òscar Blasco van formar part de l’equip espanyol. A la gran final, Espanya va guanyar els dos primers parcials per 4 a 1. El tercer se’l va anotar per 3 a 2, mentre que el quart i definitiu va ser per als hongaresos, que amb un 4 a 5 no van poder evitar la desfeta. A la final, Granados va anotar vuit gols (amb dos penals de dos intents) i Sanahuja va fer dos gols més.

En el partit de semifinals, Espanya es va desfer també amb molta contundència de la selecció de Montenegro per 15 a 8. Sanahuja va anotar dos gols, per un de Granados. Blasco no va participar ni en aquest partit ni en el de la final.

Els espanyols es van imposar amb molta contundència. Manaven per 6 a 2 al descans. Al tercer acte van ampliar l’avantatge fins a l’11 a 3. Els montenegrins van guanyar per 4 a 5 el darrer període, però no van poder evitar una contundent golejada.

L’equip femení s’estrena dimarts a Grècia

D’altra banda, aquest dimarts començarà a Alexandroupolis (Grècia) la divisió 1 de la Copa del Món femenina. El combinat que dirigeix el terrassenc Jordi Valls compta a les seves files amb les terrassenques Paula Leitón i Isa Piralkova, així com amb la jugadora del CN Terrassa Paula Prats.

Espanya, vigent campiona olímpica, s’estrenarà dimarts a les 15 hores davant dels Estats Units. Dimecres a les 19 hores jugarà contra Grècia i dijous a les 15 hores tancarà la primera fase davant d’Hongria. Si acaba entre els dos primers, lluitarà per les quatre primeres places de divendres a diumenge, pel format de lligueta.