Atlètic-Egara, als quarts de final de la Copa del Rei

El Club Egara collirà entre el divendres 28 i el diumenge 30 de març l’edició número 109 de la Copa del Rei i la 41 de la Copa de la Reina. El club del Pla del Bon Aire acull la competició amb motiu del 90 aniversari de la seva fundació.

El sorteig dels quarts de final s’ha celebrat aquest dimecres a la Casa de l’Esport. El jugador de l’Egara Teo Quemada ha estat l’encarregat de fer de ma innocent. Les dues primeres boles que ha extret han estat les de dos dels tres participants terrassencs. Atlètic i Club Egara s’enfrontaran el divendres 28 de març a la ronda de quarts de final. El guanyador jugarà a les semifinals del dissabte contra el vencedor del duel entre els dos conjunts barcelonins, RC Polo (un dels caps de sèrie i el vigent campió) i FC Barcelona.

Per l’altra banda del quadre, el tercer representant egarenc, el CD Terrassa, tindrà com a rival el Tenis de Santander en els quarts de final. Si guanya, dissabte jugarà contra el vencedor del Club de Campo–Júnior. Els madrilenys eren l’altre cap de sèrie del sorteig.

El guanyador de l’Atlètic-Egara es trobaria en unes hipotètiques semifinals amb el Polo i a la final amb el Club de Campo.

Copa de la Reina

En el sorteig de la Copa de la Reina, la jugadora benjamí de l’Egara Juliette Quemada ha estat l’encarregada d’extreure les boles. Club Egara i Atlètic, un dels dos caps de sèrie, avançaran per la part baixa del quadre. A quarts, les del Pla del Bon Aire s’enfrontaran al Taburiente canari i les de Can Salas jugaran contra la Real Sociedad de Sant Sebastià.

En la competició femenina es podria produir dissabte un altre derbi terrassenc. Seria a les semifinals. Per la part alta del quadre, l’altre cap de sèrie, el Club de Campo, ha quedat aparellat amb el Polo de Barcelona en una de les eliminatòries estrella. El guanyador d’aquest matx jugarà a semifinals amb el vencedor del Júnior–Complutense.

Les instal·lacions del Club Egara es vestiran de gala per acollir una Copa que reuneix els vuit millors equips espanyols masculins i femenins. S’hi celebraran diverses activitats paral·leles, com la tercera edició de la Copa de hockey +, una competició per esportistes amb capacitats diverses que plegarà un total de 20 equips. Hi haurà també una “fan zone” amb restauració i música durant els tres dies, un concurs mixt de “shoot-outs” i un concurs de “freestyle”.

Les entrades ja es troben a la venda a la web de la Federació Espanyola de Hockey. Fins al 23 de febrer tindran un preu promocional.