Un gol matiner i desafortunat marca un derbi de color arlequinat

Un gol en una jugada desafortunada d’Iván Biarge ha marcat el derbi entre Terrassa FC i CE Sabadell a la Copa Catalunya. El conjunt arlequinat s’ha beneficiat d’una errada del porter local quan es duien tot just 25 segons de joc i s’han classificat per als quarts de final d’aquesta competició.

No podia començar pitjor el partit per al Terrassa FC. No s’havia jugat ni un minut quan el porter Iván Biarge ha refusat malament la pilota, que ha anat a peus de Miguelete. El davanter arlequinat ha servit a Carles Pérez que, a porta buida, no ha fallat.

Tot i el contratemps, els de Víctor Bravo han reaccionat amb enteresa i, en el minut 5, han estat a punt d’igualar el marcador desfavorable, en una acció de Boere que Diego ha rematat de cap amb molt perill, però el porter visitant Ortega, amb una gran aturada, ha evitat el gol.

El conjunt local ha protagonitzat algunes arribades més, però sense inquietar als sabadellencs. A partir del minut 20, el joc s’ha equilibrat i el Sabadell també ha intentat algunes accions atacants que tampoc han donat els seus fruits. Fins al final de la primera meitat, els terrassistes han insistit en atac, però sense crear bones jugades per fer mal al contrari.

Després del descans, el tècnic del Terrassa FC ha ordenat alguns canvis per dotar de més poder atacant al seu equip. El conjunt egarenc ha dominat en els inicis d’aquest segon període, però li ha costat molt arribar a l’àrea amb opcions per marcar davant d’un Sabadell ben posicionat en defensa i que ha provat algun contraatac esporàdicament.

Un xut de Diego, en el minut 81, i que Ortega ha enviat a córner, ha sigut la millor oportunitat dels de Víctor Bravo, que han reclamat un penmal per una suposada mà d’un defensor de l’equip sabadellenc, que l’àrbitre no ha considerat com a tal.

I, a cinc minuts per a la conclusió de l’encontre, el Sabadell ha sentenciat en una acció personal d’Ustrell, que ha superat al porter del Terrassa FC amb un xut creuat. El gol de Van den Heerik, en el temps afegit, no ha canviat el signe del partit i els visitants han acabat guanyant per 1 a 2.

Pel Terrassa FC han jugat: Iván Biarge, Diego, Víctor Sanchís, Siereveld, Dirks, Palacios, Montani, Martí Soler, Oiko, Gil Muntadas i Boere. A la represa han entrat Víctor Morales, Robert Simón, Aythami, Van den Heerik i Casti.