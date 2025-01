El cuer posa a prova al Terrassa FC a l’Olímpic

Després de la decepció per l’eliminació a la Copa Catalunya en mans del CE Sabadell, el Terrassa FC torna a jugar a l’Estadi Olímpic en un enfrontament contra el Mallorca “B” que començarà a les 12 hores.

Només és dubte el defensa Víctor Sanchís i la resta d’efectius estarà a disposició del tècnic aragonès Víctor Bravo. Si bé la passada jornada va vèncer, l’equip balear és el cuer del grup, amb només onze punts en divuit encontres disputats fins ara.

L’objectiu dels terrassistes és canviar la dinàmica com a locals i sumar tres punts que els mantinguin ben a prop de la zona de “play-off” d’ascens o, també, aconseguir situar-se-hi. En aquests moments, els egarencs ocupen la vuitena plaça de la classificació, amb 28 punts, a només un d’aquest objectiu.

“Els jugadors estan molt concentrats en què s’ha de fer diumenge i no és un partit vital, però si aconseguim guanyar, hi ha enfrontaments directes, probablement ens permetrà situar-nos en zona de “play-off” i ens el prenem com un partit important”, va manifestar l’entrenador.

“Sabem que som un equip que és molt compacte per als rivals i els hi costa fer-nos ocasions i hem de continuar amb la mateixa dinàmica” dels partits com a visitants i va afegir que “ara ens toca a casa i volem treure’ns de sobre aquesta llosa i estic segur que trencarem aquesta ratxa” dels partits com a locals.

La mateixa idea

“La idea de joc és la mateixa a fora i a casa, però no hem de voler guanyar els partits en el minut 1, o en el cinc. Els partits s’han de madurar i no ens ha de poder la pressió, perquè són moments en què els perds. Ells tenen gent jove i amb molt de talent”, va declarar.