TxT i Junts exigeixen a l’Estat recuperar l’ajut al transport públic

Tot per Terrassa (TxT) i Junts han impulsat, de cara al ple d’aquest divendres, un acord de Junta de Portaveus per exigir a l’Estat que recuperi la seva aportació del 30% al finançament del transport públic. En aquest sentit, l’alcalde Jordi Ballart considera que cal una “rectificació justa” i immediata.

Des dels partits que lideren l’executiu, recorden que aquesta retallada es traduirà en un increment immediat del preu de títols molt utilitzats, com la T-25 dels autobusos de TMESA, que passarà de 9 a 10,85 euros, finalment a partir de l’1 d’agost. Aquesta pujada, afirmen, pot suposar “fins a 70 euros més a l’any per a moltes persones treballadores i estudiants que es desplacen habitualment en transport col·lectiu”.

“Des de l’Ajuntament hem mantingut el nostre compromís i continuem assumint l’aportació del 20% que ens correspon per garantir el suport. Considerem inacceptable que l’Estat es desentengui d’una mesura eficaç i socialment responsable, i traslladi el cost a la butxaca de la ciutadania”, afirma Ballart.

L’alcalde afegeix que el que “està passant és profundament injust. No pot ser que el pes d’aquesta decisió recaigui sobre les persones que més necessiten el transport públic per anar a la feina o estudiar”.

El greuge de la zona tarifària

Des de TxT i Junts reiteren que la situació de Terrassa continua sent especialment greu perquè la Generalitat perpetua el greuge “de mantenir la ciutat a la zona tarifària 3”, tot i formar part del teixit metropolità amb una població superior a altres ciutats de la zona 2.

El partit de Ballart considera, en un comunicat, que aquest perjudici “encareix encara més els desplaçaments i afecta la competitivitat i la igualtat d’oportunitats”. Segons defensen en la proposta al plenari, “el transport públic ha de ser un dret garantit, no una despesa creixent. No podem continuar penalitzant les persones que aposten per una mobilitat més neta, segura i eficient”.

Els dos grups també portaran al ple l’adhesió a una campanya de l’ONU contra el tràfic de persones.