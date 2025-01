El Grup Policlínic signa un acord amb la Federació Catalana de Golf

L’empresa Grup Policlínic ha signat un acord de patrocini amb la Federació Catalana de Golf. Aquesta col·laboració, que s’inicia aquest any 2025, marcarà un punt d’inflexió en la promoció del benestar entre els amants del golf i els federats catalans d’aquest esport. L’acord no se centrarà només en el suport a competicions i tots mena d’iniciatives esportives, sinó que també oferirà serveis exclusius per als federats catalans, pensats per cuidar la seva salut i facilitar l’accés a serveis mèdics de qualitat.

D’aquesta manera, la Federació Catalana de Golf podrà oferir a tots els seus associats una visita informativa inicial gratuïta en el Centre Integral de Rejoveniment (CIR) per tal d’avaluar les seves necessitats de salut. De la mateixa manera, els federats catalans obtindran també un 10% de descompte en els programes mèdics realitzats en aquest centre. Tindran també accés prioritari a les cites mèdiques en els set centres mèdics del Grup Policlínic.

El president de la Federació Catalana, Ramon Nogué, assenyala: “És molt més que un patrocini. És una aliança que posa en relleu la importància de la salut, el benestar i l’esport com a pilars essencials. Amb aquesta col·laboració, reforcem la nostra missió d’oferir als federats la millor experiència, tant dins com fora del camp”.