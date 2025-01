Els Reds s’imposen per 19 a 16 als Pioners de L’Hospitalet

Ple de victòries per als Terrassa Reds a la sèrie “A” de la lliga espanyola de futbol americà. En la seva estrena com a locals, els de Jordi Ventura es van imposar per 19 punts a 16 als L’Hospitalet Pioners al camp de Can Boada. Aquest triomf permet als terrassencs situar-se líders en solitari de la conferència est amb un balanç de dues victòries en les dues primeres jornades. Per sota tenen els Mallorca Voltors i els Badalona Dracs amb una victòria cadascun, mentre que Barcelona Pagesos i L’Hospitalet Pioners encara no han puntuat.

Alpha Jalloh, un dels grans fitxatges dels Reds per a aquesta temporada, va ser el gran protagonista del matx. Va anotar els tres “touchdowns” del seu equip després de dues accions de cursa i una gran passada de Dandre Fuller.

Els Pioners van acabar el primer quart per davant. Jalloh va inaugurar el marcador per als Reds als primers minuts (6-0), però poc després, el “quarterback” nord-americà dels Pioners, Daniel Viger, va igualar el marcador amb un “touchdown”. A diferència dels locals, els de l’Hospitalet sí que van anotar el punt extra i es va situar 6 a 7.

El segon quart va ser de domini dels Terrassa Reds, que van sumar dues anotacions més i van marxar al descans amb un clar avantatge de 19 a 7, que acabaria resultant definitiu. Malgrat anar a remolc des de llavors, els Pioners no van abaixar els braços en cap moment i van retallar distàncies amb un “touchdown” de cursa de Walter Jublawi, que va situar el 19 a 14 a l’electrònic.

Els minuts finals van estar presidits per l’emoció. Els Reds van fallar un intent de “field-goal”, igual que havien fet al tercer període i van haver de patir fins al final per encadenar la seva segona victòria consecutiva. Els de l’Hospitalet van buscar la remuntada fins al final, però la bona defensa dels Reds els acabaria donant la victòria. Als segons finals, Alpha Jalloh va retenir la pilota per exhaurir el cronòmetre i va sortir del camp dins de la seva pròpia “end zone”, encaixant així un “safety” que va deixar el marcador en el 19 a 16 definitiu.