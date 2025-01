La Vallès Drac Race ja té 750 inscrits

Els camins i corriols del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac s’ompliran el diumenge dia 23 de febrer de corredors de totes les edats, que participaran en les tres curses, de 25, 11 i 5 quilòmetres. Hi haurà petits canvis de recorregut, especialment en el tram final. La cursa de 25 quilòmetres començarà a Mura. Igual que l’any passat, la cursa gran, de 48 quilòmetres, no se celebrarà per motius mediambientals.

La sortida i l’arribada d’aquesta nova edició de la Vallès Drac Race es donarà al parc de les Nacions Unides. L’organització de la prova correspon al Centre Excursionista de Terrassa (CET).

Ja hi ha 750 inscrits per a les sis curses i els organitzadors esperen arribar als 1.250 de l’any passat.

La cursa de 25 quilòmetres, que començarà a Mura, és una travessa pel bell mig del Parc Natural. La d’11 quilòmetres és una cursa de muntanya ideal per gaudir del “trailrunning” per l’entorn del Llac Petit, mentre que la de 5 quilòmetres es pot fer corrent o caminant. Serà una cursa inclusiva. Hi haurà tres curses infantils: Dragonets (1 quilòmetre), MiniDracs (2) i Dracs (2,5). L’activitat es tancarà amb la tradicional fideuada.

El president del CET, Xavi Busom, acompanyat per David González i el regidor d’Esports Alberto Muñoz han pres part en la presentació d’aquest dilluns al vespre a la Casa de l’Esport.