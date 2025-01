L’UTE Terrassa FC-Áccura presenta un recurs per l’adjudicació de les Palmeres

La UTE Terrassa FC-Áccura ha anunciat que ha presentat un recurs i ha sol·licitat mesures cautelars al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic contra l’acta de proposta d’adjudicació del complex esportiu conegut com les Palmeres que, recentment es va adjudicar a l’empresa Depor 4 Siglo XXI SAU.

En una nota pública emesa pel club terrassista, es considera que “hi ha un error en la valoració de l’apartat 4, “increment de l’experiència acreditada i ininterrompuda en equipaments esportius similars respecte de l’exigida solvència tècnica (16 punts)”. La mesa de contractació ens ha valorat amb 0 punts, quan realment hem acreditat una experiència superior als setze anys, i per tant hauríem d’haver rebut la màxima puntuació”.

Afegeix el comunicat que “l’error pot venir determinat perquè la mesa no va tenir en compte que l’empresa que forma part de la UTE, Áccura Sport & Wellness S.L., tot i que es va constituir el 2021, prové d’una escissió parcial d’una empresa (Áccura Sport Management, S.L.)” i especifica que “en virtut de l’escissió citada, Áccura Sport Management, S.L. va traspassar en bloc, per successió universal, a la societat beneficiària de l’escissió constituïda en aquell moment (ACCURA SPORT &WELLNES S.L.), diverses branques d’activitat. Entre aquestes, es trobava el Centre Esportiu de Tordera, que era explotat per la societat i abans per Sport Vida i Oci, S.L. (amb qui es va fusionar), des del 6 de febrer de 2006”.

També argumenta el comunicat tramès pel Terrassa FC que “la successió universal suposa l’adquisició “ope legis” de la totalitat dels actius, drets i obligacions de les societats extingides, incloses, per descomptat, l’antiguitat a l’efecte de justificar la solvència tècnica. Tenint en compte la resta de les puntuacions assignades per la Mesa, la valoració correcta de la nostra experiència comportaria un canvi en la proposta d’adjudicació del contracte, ja que la nostra oferta seria la que hauria obtingut major puntuació”.

Per tots aquests motius, i per altres esgrimits en el recurs, “hem sol·licitat al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic que es declari nul·la la valoració de la nostra UTE efectuada per la Mesa de Contractació en l’apartat 4 dels Criteris de Valoració: “Increment de l’experiència” i es procedeixi a la seva valoració tenint en compte l’antiguitat real acreditada (més de setze anys), i la suspensió cautelar del procediment per a l’adjudicació de la Concessió, a fi d’evitar perjudicis irreparables mentre es resol el recurs especial de contractació”.

També s’han traslladat aquestes peticions a l’Ajuntament de Terrassa, sol·licitant expressament que “es posposi la votació de la Proposta d’adjudicació en el Ple Municipal fins que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic es pronunciï sobre el recurs presentat per aquesta part” i es manifesta enl convenciment que es rebrà “una resposta positiva per part de les Institucions. En cas contrari, ens veurem obligats a emprendre les accions necessàries per defensar els nostres drets”.

