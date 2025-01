Berta Abellan inicia el camí cap al Mundial al Sant Jordi

L’any passat, l’egarenca Berta Abellan es va imposar al trial femení del Palau Sant Jordi. Enguany, la competició passa a ser la primera de les dues proves que integren el Campionat del Món “indoor”. La segona se celebrarà el dissabte dia 8 de febrer a la ciutat d’Stavanger, al sud-oest de Noruega. La terrassenca, que parteix com a primera cap de sèrie a Barcelona, buscarà deixar encarrilat el que podria ser el seu primer títol mundial en pista coberta.

Abellan, de l’equip Scorpa, s’ha preparat a consciència durant els darrers mesos per a una competició amb la que gaudeix tant com en el trial a l’aire lliure. En aquesta primera edició del Trofeu FIM d’X-trial femení tindrà com a contrincants les quatre millors pilots del rànquing mundial, l’italiana Andrea Rabino (Beta), la francesa Naomi Monnier (Montesa), la britànica Alice Minta (Beta) i la txeca Denisa Pechakova (TRRS).

En les quatre edicions anteriors de la prova barcelonina, Berta Abellan ha pujat tres vegades al podi. En la primera edició es va classificar segona, en la segona les coses no li van anar gens bé i va acabar última, a la tercera va acabar en tercera posició i l’any passat es va proclamar campiona.

La prova començarà diumenge a les 17 hores i s’espera que Abellan entri en acció a partir de les 18 hores. La gran absència amb relació a l’any passat és la de la britànica Emma Bristow, la campiona del món a l’aire lliure, que es va retirar la temporada passada. “Arribo en bon moment a aquest Trial de Barcelona. Intentaré fer-ho el millor possible. Tant de bo pugui repetir la victòria de l’any passat. Espero que les zones siguin atractives i interessants i que puguem oferir un bon espectacle”, explica la pilot terrassenca de 25 anys. Les cinc participants en la competició femenina es posaran a prova en dues zones a la primera ronda. A la final es competirà sobre dues zones.

L’aire lliure, a l’abril

Els dies 5 i 6 d’abril es posarà en marxa el Mundial “outdour” amb les dues proves de Màlaga. Les altres quatre cites del Mundial 2025 seran a Portugal, el Japó, la gran novetat d’aquest any, els Estats Units (prop de Boston) i Anglaterra, al mes de setembre. Després de la retirada de Bristow, totes les mirades estan posades en l’egarenca, que el passat cap de setmana va ser quarta en la primera prova del Campionat d’Espanya, a Abrera.