La selecció masculina s’estrena perdent 2-4 amb els Països Baixos

La selecció espanyola masculina de hockey ha debutat amb derrota a la Pro League. En el partit disputat al Sydney Olympic Park Hockey Centre de la ciutat australiana, el combinat que prepara Max Caldas ha caigut per 4 gols a 2 davant els Països Baixos.

El matx ha començat amb intensitat i ocasions en ambdues àrees. El porter Luis Calzado ha evitat el primer gol dels neerlandesos als sis minuts. En el següent atac, Nico Álvarez ha estavellat una rematada de revés en el pal. El terrassenc Gerard Clapés ha disposat d’una bona oportunitat al tram final del primer període, però el porter neerlandès ha aturat la seva rematada.

Al segon període no hi ha hagut massa ocasions de gol. Una gran transició del terrassenc Edu de Ignacio-Simó ha acabat en una passada a Ignacio Abajo, que no ha pogut concretar. Quan quedaven tres minuts per arribar al descans, Miles Bukkens ha establert el 0 a 1 per als Països Baixos aprofitant un refús.

A l’inici del tercer quart, en el primer penal-córner dels “oranje”, Koen Bijen ha aprofitat un refús per fer el 0 a 2. Els neerlandesos han augmentat l’avantatge mitjançant Lucas Veen i Steijn vabn Heijningen. Perdent per 0 a 4, els de Caldas han reaccionat abans d’acabar el quart i Nico Álvarez ha retallat distàncies.

Espanya s’ha mostrat més ofensiva al darrer període, amb diverses arribades a l’àrea. Al darrer minut, José María Basterra ha aprofitat un stroke per establir el 2 a 4 definitiu.

Sis jugadors terrassencs han participat en aquest matx inaugural. Es tracta de Marc Recasens, Gerard Clapés, Edu de Ignacio-Simó, Xavier Gispert, Pol Cabré-Verdiell i Bruno Ávila.

El combinat espanyol s’enfrontarà aquest dimecres, també a les 7.30 hores, a la selecció amfitriona, Austràlia.