Romero presenta els pressupostos de la Generalitat a la Cecot

La consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, ha informat aquest dijous des de Terrassa que la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals (CMAEF) Estat-Generalitat es reunirà el 28 de febrer a Barcelona. La socialista ha fet l’anunci en el marc d’una visita institucional a la Cecot i després que dimecres es donés a conèixer que les comissions bilaterals entre les dues administracions es reprendrien el febrer després d’anys aturades.

Romero ha assegurat que la CMAEF “té una rellevància important en matèria de finançament singular i de l’avenç que hem de fer en gestió i la recaptació tributària”. En aquest sentit, ha explicat que “ara el que estem fent és accelerar els treballs per poder aprovar el màxim de propostes possibles que ens permetin caminar cap a aquest nou model de finançament singular i augment de la recaptació que faci Catalunya dels impostos que genera en el territori”.

Pel que fa al consell d’experts que estan dissenyant aquest finançament singular, la socialista ha precisat que s’estan trobant quinzenalment per “treballar sobretot en anàlisis molt tècniques, càlculs econòmics sobre els diferents elements que cal aterrar d’aquell acord signat entre Esquerra Republicana i el PSC”. Ha assegurat que “van a bon ritme” i s’ha mostrat esperançada que entre el febrer i el març, just després o durant la CMAEF, “puguem avançar alguna cosa”.

Més enllà del model, la consellera ha posat el focus també en la recaptació tributària. “L’any que ve haurem de recaptar l’IRPF i, per tant, volem avançar també amb algunes proves per anar preparant l’administració i que això sigui possible”, ha dit.

Comptes nous o pròrroga

La titular d’Economia s’ha reunit aquest dijous amb una representació de la Cecot encapaçalada pel seu president, Xavier Panés, en el marc de la ronda de contactes per explicar els pressupostos de la Generalitat. “La prioritat del Govern és tenir pressupostos per a l’any 2025, però el Govern no es pot aturar perquè no n’hi hagi. Per tant, estem preparant tots els escenaris possibles”, ha dit Romero.

En aquest sentit, la consellera ha assegurat que estan avançant en els treballs tècnics per si cal fer una pròrroga pressupostària, “puguem incorporar tots els recursos possibles, sempre, òbviament, amb l’acord amb Esquerra Republicana i els Comuns, que ens haurien de donar suport parlamentari”.

A més de pressupostos i finançament singular, en la trobada de la consellera i el secretari general d’Economia i Finances, Juli Fernández, amb els representants empresarials de la Cecot s’ha parlat també de qüestions “que ens preocupen” –ha dit Panés– com la fiscalitat a Catalunya, la càrrega administrativa i la reforma de l’administració o les perspectives econòmiques i les empresarials per aquest 2025.