Catorze empreses emergents del Vallès agafen embranzida

Un total de 14 projectes empresarials de base tecnològica seran accelerats en la segona edició del programa “Impulsa Startup”, que la Cambra de Comerç de Terrassa desenvoluparà durant sis mesos. Es tracta d'idees d'emprenedors amb empreses joves (menys de cinc anys) o prototips desenvolupats de Castellbisbal, Rubí, Sant Cugat, Terrassa i Vacarisses que durant els pròxims mesos rebran mentories personalitzades i acompanyament per part de tutors camerals i experts en àrees clau com l’estratègia de negoci, el màrqueting, les finances, el desenvolupament de clients, la internacionalització i l’accés a finançament.

El programa, concreat en un grup de treball de la Cámara de España i finançat pel Fons Social Europeu Plus, culminarà al novembre amb el Demo Day, on els projectes presentaran la seva evolució davant d’inversors i un jurat especialitzat. Els equips optaran a premis en metàl·lic de fins a 4.800 euros i a la participació a la final nacional amb un premi de fins a 12.000 euros dins del 4YFN 2026, el germà petit del Mobile World Congress.

Des de la corporació egarenca destaquen que un dels aspectes més rellevants d’aquesta edició és que tots els projectes seleccionats són de

municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Terrassa. "Aquesta fita és resultat d’un esforç estratègic del servei d’Emprenedoria de la Cambra per identificar, captar i acompanyar el talent local, prioritzant la proximitat i el desenvolupament de l’ecosistema emprenedor del territori", asseguren. Com explica Montserrat Junyent, responsable del programa de Cambra de Comçer de Terrassa, “hem orientat els esforços a fomentar la participació de projectes de l’àmbit territorial de la corporació terrassenca, ja que comptem amb zones amb gran dinamisme emprenedor”.

Espais d'ús gratuït

A més, per primera vegada els participants disposaran dels espais del cotreball de la Cambra Business & Working, de manera gratuïta, durant els mesos de durada de l’acceleradora. Junyent indica que “volem donar facilitats als participants en el seu camí emprenedor i oferir una experiència d’acceleradora més completa”.

Junyent recorda que en aquesta segona edició “es reforçarà la presència d’inversors i entitats vinculades al finançament de les 'start-ups' com les 'venture capitals' de cara al Demo Day, del pròxim novembre, amb l’objectiu de generar més oportunitats de finançament”. També s’ha intensificat el paper dels tutors camerals, que, conjuntament amb els mentors, realitzen un acompanyament estratègic a mida per a cada projecte. “Amb aquesta nova edició volem consolidar una proposta d’alt valor per a les 'start-ups' que posi l’accent tant en l’escalabilitat com en l’accés a inversió real”, explica Junyent.

Aquests són els projectes seleccionats: