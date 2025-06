Celsa va perdre 281 milions el 2024, un any "de transició, un any completament atípic"

Celsa va tancar l'exercici 2024 amb un resultat net consolidat que presenta unes pèrdues de 281 milions d'euros, un any que el conseller delegat, Jordi Cazorla, ha definit "de transició, un any completament atípic", després de la presa de possessió de la nova propietat.

Ho ha dit aquest dilluns en roda de premsa al costat del president, Rafael Villaseca, per a presentar els resultats de l'anterior exercici, que va tancar amb una facturació de 3.360 milions i un ebitda de 274 milions, un 8,2% sobre les vendes.

Ha destacat que el deute net de l'empresa es va situar en 1.896 milions, un 48% menys que l'any anterior, per la capitalització del deute, l'ampliació de capital de 109 milions aportada pels accionistes i l'aplicació dels fons obtinguts per les desinversions al Regne Unit i els països nòrdics.

Villaseca ha demanat "prudència" en interpretar les xifres de 2024, ja que ha destacat la seva complexitat comptable i ha dit que, textualment, l'única manera d'entendre-les és llegir-se tots els detalls aplicats per l'auditor. Ha posat com a exemple el resultat net de 459 milions de 2023, moment en el qual ha dit que "l'empresa estava en fallida".

Així mateix, ha dit que les previsions de l'empresa és donar beneficis el 2026, encara que fins a abril l'empresa havia registrat beneficis, cosa que Villaseca ha dit que no té per què durar tot l'any.

Les previsions de l'empresa passen per aconseguir els 400 milions d'Ebitda aquest mateix any, un 46% més que el 2024, i mantenir la reducció del deute, amb els objectius de 559 milions d'Ebitda el 2028 i un deute de 2,5x el 2028 –el 2024 va ser de 6,9x—.

Desinversions

Preguntat per possibles desinversions, Villaseca ha recordat que el compromís de l'empresa és no fer-les a Espanya, però que les filials en altres països sí que poden ser venudes. Ha recordat que les vendes del Regne Unit i els països nòrdics es van donar amb un preu equivalent a 8 vegades l'Ebitda.

Entre les possibles vendes, Villaseca ha explicat que la filial de Polònia "és excel·lent" i podria prendre's la decisió de desinvertir-la en el futur per a seguir amb el procés de despalanquejament de l'empresa.

MRT Cerdanyola i Gijón

Divendres de la setmana passada, Celsa va anunciar la voluntat d'executar inversions a la factoria MRT Cerdanyola per augmentar un 28% la producció de galvanitzats. En concret, la voluntat de la direcció del grup és posar en marxa una segona línia de Galvanitzat Green a través de la qual es podran elaborar, segons els seus càlculs, 12.000 tones més cada any de producte. L'objectiu, va subratllar la direcció, és aconseguir que la fàbrica catalana esdevingui "la millor planta integrada del sud d'Europa" per elaborar filferro de baix carboni galvanitzat de baixes emissions.

Els responsables del grup van anunciar la inversió al costat d'una altra que preveuen fer a la planta MRT Gijón, en una aposta que implica ampliar la gamma de productes i implementar millores tècniques i operatives en ambdues plantes, amb l'objectiu d'incrementar la internacionalització i el valor afegit dels seus productes, especialment tancaments metàl·lics i filferro galvanitzat per a solucions perimetrals.

En el cas de la planta de MRT Gijón, Celsa reforça la seva aliança estratègica amb l'actual accionista minoritari Picot, empresa dedicada a desenvolupar sistemes avançats de protecció perimetral de gamma alta, mitjançant l'augment de la seva participació fins al 44,46%, acord que haurà de ser ratificat per la junta general d'accionistes. Mitjançant aquesta aliança, Celsa preveu incrementar la producció en 8.000 tones a l'any addicionals de productes d'alt valor afegit, que representa un augment de producció del 15%, i donar un impuls a l'expansió internacional.

Celsa continuarà sent l'accionista majoritari i de control de MRT Gijón, per la qual cosa la societat seguirà plenament integrada en l'estructura de gestió del grup.