Opcions conservadores per al 2025

Pere Simó Domènech, director de l’oficina de Renta 4

Els inversors més estalviadors de perfils conservadors, o sigui, que no són gens tolerants al risc, o també la gestió pura de la tresoreria per a particulars o empreses, té encara aquest any la possibilitat d’aconseguir mitigar l’efecte de la inflació. La situació actual dels tipus d’interès, i la projecció de la inflació, especialment a Europa, fa que es puguin aconseguir rendiments que superin lleugerament la inflació i, per tant, no perdre poder adquisitiu dels recursos líquids. Les alternatives són molt diverses i l’impacte fiscal en cada una d’elles és també important a l’hora d’escollir quin producte és el més adequat per a cada cas.

Així, el més còmode és el compte remunerat, que en alguns casos pot pagar mensualment, remunerant prop de l’Euríbor-0,5% (2%) abans d’impostos, amb plena disponibilitat diària per imports mitjans i alts. Per a imports més petits, hi ha possibilitat d’invertir la tresoreria en fons d’inversió monetaris, mantenint la disponibilitat de més del 95% del que s’ha invertit, diàriament, amb rendibilitats esperades de l’Euríbor-0,3% (2,2%) abans d’impostos.

Per als casos en què els terminis de disponibilitat són coneguts, es pot optar per fer dipòsits a termini fix, on s’esperen remuneracions de l’Euríbor-0,8% (1,7%) abans d’impostos. I pels casos on es coneixen els terminis i no es volen retencions a compte, l’opció més convenient pot ser la inversió en lletres del tresor, que en el mercat secundari pot arribar a remunerar l’Euríbor-0,25% (2,28%) a un any abans d’impostos.

Per als casos en què volem invertir en interès compost a més llarg termini, i especialment en persones físiques, el més raonable és invertir en fons d’inversió monetaris, que aniran acomodant-se a les noves baixades de l’euro, o bé en fons de renda fixa en deute a curt i/o a mitjà termini, i també en crèdit, en algun moment, per buscar una mica més de rendiment, aprofitant-se de més diversificació i del diferencial de tipus entre públic i privat i entre deute i crèdit. La rendibilitat esperada estarà entre un Euríbor-0,5% i un Euríbor+2% en funció dels riscos assumits. Les mateixes alternatives les tenim també en ETF de renda fixa, que no deixen de ser fons d’inversió, però amb la fiscalitat com a les accions, o sigui, sense les retencions del 19% en cas de fer una desinversió, per tant, molt interessants per a persones jurídiques, o sigui, empreses.