AEInnova idea una solució pionera per a la detecció de fuites en trampes de vapor

L’empresa terrassenca AEInnova (Alternative Energy Innovations), que treballa per transformar les indústries que requereixen energia en més digitals i sostenibles amb el menor impacte ambiental, donarà a conèixer la setmana vinent, en el marc de la 21a Conferència Europea sobre Termoelectricitat (ECT 2025), una solució pionera per a la detecció de fuites en trampes de vapor mitjançant sensors intel·ligents alimentats per energia tèrmoelèctrica. La companyia la presenta com la primera aplicació precomercial al món que utilitza tecnologia termoelèctrica aplicada a l’IIoT (Industrial Internet of Things) per detectar aquest tipus de fuites, una problemàtica que comporta importants pèrdues energètiques en entorns industrials.
La presentació, que anirà a càrrec del fundador, director de desenvolupament de negoci i director científic d’AEInnova, Raúl Aragonés, tindrà lloc el dimecres 10 de setembre a Nancy (França), en una trobada anual que reuneix científics i experts internacionals per compartir els darrers avenços en materials i aplicacions termoelectriques. L’esdeveniment comptarà, com és habitual, amb la presència destacada de la NASA i el seu Jet Propulsion Laboratory, que hi exposaran tecnologies capdavanteres per a la generació d’energia a l’espai.
El sistema que presentarà AEInnova permet monitoritzar contínuament l’estat de les trampes de vapor sense necessitat de bateries ni manteniment, gràcies a l’ús de sensors intel·ligents alimentats per energia termoelèctrica. Aquesta tecnologia ha de facilitar la detecció precoç de fuites en sistemes industrials, millorant tant l’eficiència energètica com la sostenibilitat ambiental. Segons Aragonés, les fuites en trampes de vapor poden generar grans pèrdues energètiques i emissions innecessàries de CO₂ i detectar-les a temps és clau per a una indústria més neta i eficient.
El primer desplegament d’aquesta solució es farà aquest novembre a la planta termoelèctrica de Cubatão, operada per Petrobras al Brasil, i suposarà un pas important cap a la internacionalització i l’aplicació real de la tecnologia desenvolupada per AEInnova a Terrassa.