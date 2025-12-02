Cerclemón lliura 3.000 euros a la Fundació Maria Auxiliadora per garantir àpats a persones vulnerables

Cerclemón, la comissió solidària de la Cecot, ha lliurat 3.000 euros recaptats durant la 30a Nit de l'Empresa de la Cecot a la Fundació Maria Auxiliadora per garantir àpats a persones en situació de vulnerabilitat a Terrassa. L'entrega va ser formalitzada recentment pel secretari general de la patronal, Oriol Alba, i la presidenta de Cerclemón, Marta Sánchez, a la directora de la delegació de l'entitat terrassenca, Maria Gómez, i a la responsable del projecte El Viver, Carmina Panera, en un acte en què també va ser present Santi Ventalló, membre de Cerclemón.
La recaptació solidària d’enguany —obtinguda amb l’assistència de prop de730 persones a la Nit de l’Empresa, celebrada el 13 d’octubre al Teatre Principal de Terrassa i als jardins de la Cecot— s’ha destinat íntegrament a la compra d’aliments que permetran garantir menús diaris a un col·lectiu de Terrassa en situació de vulnerabilitat. Concretament, aquests aliments seran cuinats per voluntaris de la fundació, de manera que es garanteixin àpats saludables per a unes 70 persones.
La Fundació Maria Auxiliadora, a través dels seus projectes, treballa des de fa anys per oferir una atenció integral a persones migrades i en situació de vulnerabilitat: acollida, orientació social, cobertura de necessitats bàsiques, orientació laboral, formació en competències bàsiques i ocupacional, atenció socioeducativa a infants, adolescents, joves i a les seves famílies, així com suport especial per a dones, joves i famílies que pateixen exclusió social.
“La nostra aposta com a entitat empresarial no passa només pel desenvolupament econòmic, sinó també per un creixement sostenible, vetllant per la cohesió social i per una societat més justa”, afirma Oriol Alba. “Projectes com aquest reflecteixen la força de la col·laboració entre empreses i entitats socials”, afegeix.
Durant l’acte d’entrega del xec amb l’aportació econòmica, que va tenir lloc a les instal·lacions de la Cecot, la presidenta de Cerclemón, Marta Sànchez, va subratllar la importància de “fomentar aquest tipus de col·laboracions” i va expressar el seu desig de “poder consolidar accions com aquesta, perquè són un reflex del compromís ètic i social del teixit empresarial".
Aquest gest solidari reflecteix els valors que defineixen Cerclemón, que treballa des del 2005 per fomentar la responsabilitat ètica i social del teixit empresarial i col·labora amb fundacions i ONG organitzant activitats solidàries dirigides a la salut i l’educació infantil, i la formació, orientació, professionalització i inserció laboral de joves i persones de col·lectius amb risc d’exclusió social.
“Les persones que participen activament de Cerclemón són empresaris, empresàries i professionals compromesos en la millora del nostre entorn més proper, que tenen molt present en quin món vivim i que volen ser corresponsables entre l’activitat econòmica que desenvolupen i la canalització d’un retorn social efectiu", explica la seva presidenta, al·legant que aquesta aportació s’alinea amb els valors i l’objectiu de Cerclemón d’integrar el retorn social com a part del creixement econòmic.