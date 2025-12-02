Desconcert entre les empreses per l'ajornament de Verifactu

L’ajornament de l'entrada en vigor del sistema Verifactu fins a l'1 de gener del 2027 –i l’1 de juliol de 2027 per autònoms– aprovat aquest dimarts en Consell de Ministres està generant desconcert entre les empreses. Així ho assegura la Cecot, que diu entendre la voluntat del Govern de facilitar l’adaptació de microempreses, autònoms i pimes al sistema de facturació digital, però que sosté que la decisió arriba tard.
La patronal recorda que la revisió del calendari Verifactu formava part del full de ruta de Junts en les seves negociacions amb el Govern i que tenia per finalitat millorar les condicions de les pimes i ajudar-les en el desenvolupament dels seus processos de digitalització. En aquest sentit, des de la Cecot es considera que "el problema no és el fons de la mesura sinó el moment en què s’ha pres la decisió".
L’entitat lamenta "profundament el desconcert i la incertesa que aquesta decisió està generant avui entre les empreses que sí havien treballat de valent per complir amb la normativa a partir de l’1 de gener de 2026. Moltes pimes i professionals havien invertit temps, recursos humans i econòmics, i en alguns casos ja havien integrat el programari necessari per adaptar-se al nou sistema".
Per a la patronal, "aquest canvi d’última hora evidencia, un cop més, que els tempos polítics i els tempos de la negociació institucional no s’alineen amb les dinàmiques empresarials i econòmiques. Les decisions que arriben tard, i sense previsió suficient, perjudiquen la competitivitat, especialment d’aquelles empreses que han fet la feina quan tocava".
Per tot això, des de la Cecot demanen que el Govern precisi "de manera immediata":
- Quin serà el règim aplicable a les empreses que ja han completat o gairebé completat l’adaptació al sistema Verifactu i que són capaces d’operar amb ell a partir de l’1 de gener de 2026.
- Si la moratòria podrà ser opcional, de manera que aquelles empreses que ja estan a punt puguin implementar Verifactu el 2026, mentre que l’obligatorietat plena es mantingui per a l’1 de gener del 2027.
- Si es preveu algun mecanisme de reconeixement, bonificació o incentiu per a les empreses que han actuat amb previsió, complint el calendari inicial i assumint un cost que ara queda en suspens. "És de justícia que l’esforç anticipat no penalitzi els qui han fet la feina correctament", diuen.
"Com a organització empresarial, reclamem al Govern que ofereixi certesa, calendaris estables i informació clara, i que tingui en compte que els canvis sense previsió no només generen inseguretat jurídica, sinó que erosionen la confiança i la capacitat competitiva del teixit empresarial. La digitalització és necessària, però cal desplegar-la amb rigor, previsibilitat i respecte envers l’esforç ja realitzat per les empreses", acaba el comunicat de la Cecot.