Aliances entre empreses emergents i grans corporacions per innovar en salut

Una oportunitat per començar a forjar aliances i col·laboracions en el sector de la salut. La segona edició de l’Open Innovation Day organitzada per la Cecot, amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa, ha posat en contacte aquest dimarts noves idees impulsades per empreses emergents amb inversors i companyies consolidades en un acte que els participants han coincidit a assenyalar com a clau per guanyar visibilitat, establir xarxes i accelerar projectes innovadors en un ecosistema cada vegada més dinàmic.
En declaracions a Diari de Terrassa, el fundador i CEO d’AllPriv, Miquel Leal, ha destacat l’oportunitat que representa l’esdeveniment per a “start-ups” que, com la seva, volen guanyar connexions amb hospitals o altres fabricants i validar tecnologia. Aquesta empresa emergent terrassenca ha desenvolupat Cyber- Brick, un petit dispositiu que aporta ciberseguretat a dispositius mèdics i que, segons Leal, amplia la capacitat dels fabricants sense obligar-los a desenvolupar tecnologia pròpia. Per a AllPriv, participar en l’Open Innovation Day era una via per mirar d’accedir a projectes europeus “on els agrada veure que al darrere tenim un ‘back-up’ d’empreses ja establertes o d’hospitals” i buscar clients amb qui poder testejar la seva tecnologia.
Verónica de la Fuente, fundadora i CEO de la reusenca Synkotech, ha defensat la importància d’iniciatives com aquesta per a “start-ups” que no sempre tenen visibilitat: “Estar a Tarragona fa que la visibilitat sigui menor; actes com aquest ens donen una finestreta per explicar qui som i cap a on volem que evolucioni la salut”. La seva empresa treballa en dispositius biocompatibles i biodegradables de classe III per al tancament de ferides i incisions quirúrgiques i busca col·laboradors, hospitals i finançament per portar-los al mercat. Per a De la Fuente, en les aliances entre els diversos agents de l’ecosistema empresarial, les grans corporacions poden aportar experiència regulatòria i estratègia, mentre que emergents com Synkotech hi sumen visió trencadora i enfocaments més sostenibles.
Pel costat de les empreses consolidades, Pau Turón, vicepresident d’Innovació i Business Development de B. Braun Group i vicepresident de Catalonia.Health, ha subratllat que aquests espais permeten validar projectes i generar sinergies. “El nostre ecosistema és molt dinàmic i cal que les persones que tenen idees es connectin ràpidament amb altres ‘stakeholders’”, ha afirmat. Per a ell, la interacció beneficia ambdues bandes: les grans revisen el que fan i exploren noves tecnologies i solucions, mentre que les “start-ups” acceleren l’aprenentatge i poden esquivar errors costosos.
Javier del Río, CEO de Moehs Ibérica, ha recordat que la innovació és una responsabilitat compartida. “Si no generem talent i noves coses, no tenim futur”, ha assegurat. Del Río considera que en aquest ecosistema les empreses emergents poden aportar “talent i capacitat innovadora”, mentre que les corporacions poden oferir experiència i espais de testatge. Pel que fa al territori, conclou: “Hi ha un bon ecosistema al Vallès, s’ha de potenciar lògicament”.