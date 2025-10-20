Autcat considera insuficient la congelació de les quotes més baixes dels autònoms proposada pel Ministeri

L’Organització d’Autònoms de Catalunya (Autcat) considera que la proposta de la Seguretat Social de congelar les quotes més baixes dels autònoms per al 2026 és una mesura reactiva, insuficient i que arriba després del rebuig generalitzat de tot el sector. Entenen la rectificació com una mostra d’atenció cap als sectors més vulnerables, però alerten que no seria justificable aplicar increments superiors a l’IPC a la resta de trams perquè representaria “una nova càrrega en un moment de fragilitat per a molts professionals i petits negocis”. Per això reclamen una avaluació rigorosa dels tres primers anys de cotització segons ingressos reals, en vigor des del gener del 2023, per analitzar el seu veritable impacte sobre els diferents perfils.
Autcat reclama que les revisions de les quotes es facin amb diàleg i participació de totes les organitzacions representatives, i que l’atenció del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions es dirigeixi cap a millorar la protecció social dels autònoms, no a incrementar la pressió recaptatòria.
Entre les mancances més urgents, l’entitat assenyala la manca d’accés al subsidi per a majors de 52 anys, l’absència de permís de lactància per a mares autònomes i la necessitat de millorar la prestació per cessament d’activitat, encara poc efectiva.
“Tenim la sensació que la relació de l’administració amb els autònoms és purament recaptatòria. Cal conèixer i entendre la realitat del nostre col·lectiu, no només buscar noves vies d’ingrés”, subratllen des d’Autcat. L’entitat insta el Ministeri a mantenir un diàleg obert amb totes les organitzacions representatives i a buscar un equilibri entre la justícia contributiva i la competitivitat del teixit productiu.