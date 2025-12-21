Balanç dels mercats

L’evolució dels mercats, ara que estem tancant l’any, ha estat marcada per un increment de la incertesa que s’ha traduït en un increment de la volatilitat, gràcies a les polítiques aranzelàries de Trump i al seu estil de negociació, que finalment deixarà en la ratlla del 13% la mitjana dels aranzels, molt lluny de les propostes inicials. Encara amb fronts oberts en molts països, està mostrant una certa fragilitat i interinitat en els acords comercials, que pot fer trontollar de nou el creixement. Això ha fet que els bancs centrals estiguessin molt atents a no fer baixades de tipus d’interès que posessin en dubte el possible avanç econòmic que tothom esperava, que havia de ser més lent. Aquest fet ha ajudat a limitar els excessos de les polítiques dels governs com el de Trump.
Les empreses han continuat donant bons resultats, fet que ha animat de nou els inversors a mantenir la positivitat i creure en el creixement, especialment les vinculades amb la tecnologia, que malgrat haver retallat durant part de l’any, han acabat en màxims o han estat substituïdes per altres en una migració cap a companyies amb millors perspectives que han fet que els índexs continuessin pujant. La temuda bombolla especulativa sembla no tan exagerada com la d’anys enrere amb l’anomenada crisi de les “Punto.com”.
Sens dubte, la incertesa ha arribat fins i tot a dubtar del dòlar, del bitcoin i de les monedes estables del món, i hi ha hagut una migració cap als metalls preciosos com l’or i la plata, que han anat trencant màxim rere màxim, en un any de creixement de valor espectacular, que sembla pot seguir encara més.
L’economia també s’ha adonat de la importància de l’energia per poder continuar desenvolupant-se en les noves tecnologies, fet que fa tornar a replantejar la xarxa de producció i distribució, marcant una clara diferència entre els EUA i Europa i la Xina. Els EUA continuen potenciant l’energia del petroli i gas, mentre Europa i la Xina es mantenen en un model d’energia verda sense carbonització.
Per tant, segueix una visió positiva tant en la renda fixa com variable, que ens permetrà a tots passar un bon Nadal.