BBVA defensa els seus compromisos amb les pimes davant les crítiques de Pimec

En plena opa del BBVA sobre el Banc Sabadell, l’entitat oferent ha sortit al pas de les crítiques provinents de sectors empresarials com Pimec i ha reiterat el seu compromís amb les pimes i els autònoms, especialment a Catalunya i les Illes Balears. Fonts del banc han defensat els compromisos assumits amb la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) en relació amb l’operació d'adqusició, després que el president de la patronal de les petites i mitjanes empreses, Antoni Cañete, instés els accionistes de l’entitat vallesana a rebutjar l’oferta.
Segons fonts del BBVA, no es tancarà cap oficina especialitzada en empreses del Banc Sabadell i es mantindran, durant almenys tres anys —prorrogables dos més si així ho decideix la CNMC—, les línies de circulant a totes les pimes de Banc Sabadell i les línies de crèdit i les destinades a la importació i exportació de tots els clients autònoms del banc. A més, l’entitat es compromet a mantenir el volum de crèdit total de les pimes la quota CIRBE agregada de les quals de BBVA i Banc Sabadell sigui almenys del 85%. A les comunitats autònomes on la quota en el segment de crèdit a pimes de l’entitat resultant sigui més gran (Catalunya i Illes Balears), aquest compromís s’aplicarà a les pimes la quota CIRBE agregada de les quals sigui almenys del 50%, assenyalen.
“Potser guanyen alguna cosa en l’acció, però el dia que com a empresaris vagin a demanar un préstec, no el tenen”, va dir dimecres Cañete, adreçant-se als accionistes del Banc Sabadell. En la presentació de l’Anuari de la pime catalana 2025, el líder de les patronals de les pimes va assegurar que no es posiciona ni "a favor ni en contra" de cap entitat, sinó que es tracta d'una qüestió "de mercat". Així mateix, va opinar que l'oferta que hi ha actualment sobre la taula "ha empitjorat" respecte de la inicial i va mostrar "respecte" per la decisió que prenguin els accionistes, que es troben en ple període d'acceptació.