Cirsa tanca la compra de quatre casinos al Perú

La multinacional terrassenca Cirsa ha formalitzat la compra de quatre casinos al Perú, una operació que ja havia estat avançada i que ara l'empresa confirma que ja ha tancat. El grup ha anunciat aquest dijous el tancament de l’adquisició, a través de la seva filial peruana Gaming and Services S.A.C., reforçant així la seva presència en un mercat on opera de manera continuada des de mitjan anys noranta.
En concret, Cirsa incorpora tres casinos situats a Lima —Casino New York, Casino Luxor i Casino Pachanga— i un quart establiment a la ciutat de Cusco, el Casino Mystic. Es tracta de locals ja operatius que s’integren en una estratègia que la companyia havia exposat públicament els darrers mesos: apostar per actius consolidats i rendibles com a base del seu creixement internacional.
Segons ha detallat la mateixa empresa, el múltiple de l’operació està alineat amb transaccions anteriors i es finançarà amb efectiu disponible, sense que s’esperi un impacte rellevant en el palanquejament del grup.
La compra reforça el lideratge de Cirsa al mercat peruà, on el grup va iniciar la seva activitat el 1996 i on l’any passat ja va protagonitzar un salt significatiu amb l’adquisició d’Apuesta Total, un dels principals operadors d’apostes esportives i joc en línia del país.
Segons la multinacional egarenca del sector del joc i l'oci, "aquesta transacció s'alinea amb el focus estratègic de Cirsa de creixement selectiu en països clau 100% regulats".