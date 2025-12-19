Ficosa supera els 30 milions de càmeres produïdes en els últims 11 anys

La multinacional Ficosa, amb centre tecnològic a Viladecavalls, ha superat les 30 milions de càmeres fabricades des del 2014, any en què va iniciar aquesta línia de negoci, i en l'últim exercici 2024 va produir més de 33.000 càmeres diàries, la seva xifra més elevada fins a la data, informa en un comunicat.
El director general de tecnologia de Ficosa, Josep Maria Forcadell, ha destacat que la demanda de sistemes de càmeres "continua creixent pel seu paper essencial tant en la seguretat dels vehicles com en la conducció autònoma". Ha assegurat que la companyia, que desenvolupa i fabrica càmeres a Espanya, la Xina, el Marroc i Filipines, està preparada per respondre a aquesta necessitat amb tecnologia que permeti "continuar construint una mobilitat més segura, eficient i còmoda per a tots".
Per reforçar la seva posició en el desenvolupament de Camera Monitoring Systems (CMS), la solució que substitueix els miralls retrovisors tradicionals per càmeres d'alta precisió i pantalles a l'interior del vehicle, Ficosa ha anunciat l'expansió de la seva línia de negoci "mirrorless" al segment dels vehicles comercials. D'aquesta manera, traslladarà la seva experiència en sistemes de retrovisió basats en càmeres a àmbits com el dels camions.
En aquest àmbit, Ficosa va marcar una fita en la indústria el 2018 amb el desenvolupament i la producció del retrovisor digital de l'Audi e-tron, el primer vehicle del mercat equipat amb aquesta tecnologia. Des de llavors, la companyia ha consolidat la seva experiència, col·laborant amb fabricants de primer nivell i integrant sistemes de visió 360ª que combinen càmeres, unitats de control electrònic (ECU) i pantalles d'alta definició.