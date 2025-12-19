Bike Ocasión incrementa la facturació un 70% i assoleix els 23 milions d'euros el 2025

Bike Ocasión tancarà l’exercici 2025 amb una facturació de 23 milions d’euros, un 70% més que l’any anterior. La companyia terrassenca, especialitzada en la compravenda de bicicletes recondicionades, destaca en un comunicat que la xifra supera amb escreix l’objectiu inicial de 19,5 milions d’euros fixat a començaments d’any.
Segons l’empresa egarenca, aquest creixement s’emmarca en l’expansió de l’economia circular i respon a un model que combina estalvi, sostenibilitat i eficiència operativa. Un plantejament que, assenyalen, “ha demostrat ser sòlid tant des del punt de vista mediambiental com financer, permetent un creixement rendible i sostingut”.
Al llarg del 2025, Bike Ocasión ha assolit els 100 treballadors, molt per sobre dels menys de 20 empleats que tenia el 2022, any en què va ser adquirida pel fons Taurus Capital. Des de la companyia expliquen que l’increment de plantilla s’ha produït a totes les àrees —operacions, logística, mecànica, vendes, màrqueting i atenció al client— amb l’objectiu de reforçar l’estructura interna davant l’augment de volum i de complexitat operativa.
L’àrea tècnica compta actualment amb 30 mecànics especialitzats, “un equip clau dins del model operatiu de l’empresa”. Aquesta xifra continuarà augmentant amb l’obertura d’una nova nau a Madrid, prevista per a la primera meitat del 2026, que permetrà incorporar fins a 30 nous professionals i reforçar la capacitat operativa a la zona centre i sud de l’Estat.
“2025 ha estat un any clau per a Bike Ocasión. En un moment en el qual el sector s'ha desaccelerat, hem aconseguit créixer un 70% interanual, la qual cosa confirma que el nostre model és sòlid i sostenible. Hem prioritzat construir una estructura forta, invertir en equip i en processos, i assegurar una base financera que ens permeti continuar escalant amb estabilitat en els pròxims anys”, afirma Juan Carretero, co-CEO de l’empresa.
Internacionalització i consolidació de Zyclora
L’expansió internacional ha estat un altre dels eixos estratègics de l’exercici. A través de Zyclora, la marca amb què Bike Ocasión opera fora d’Espanya, la companyia ha reforçat la seva presència a Europa. França s’ha consolidat com el segon mercat del grup, seguida d’Itàlia i Alemanya, “mercats on la demanda continua creixent de manera sostinguda”.
Durant el 2025, a més, Bike Ocasión ha enviat bicicletes a països com els Estats Units, Austràlia i el Japó, ampliant el seu abast més enllà del mercat europeu.
“La internacionalització és una palanca clau per al nostre creixement. Zyclora ens permet operar de forma especialitzada fora d'Espanya i adaptar la nostra proposta a cada mercat. França, Itàlia i Alemanya ja són mercats estratègics per a nosaltres”, apunta Borja Mesonero-Romanos, co-CEO de Bike Ocasión.
2026: expansió territorial i reforç operatiu
El full de ruta per al 2026 preveu una ampliació significativa de la capacitat logística i l’obertura de nous punts de venda físics per donar resposta a l’augment de la demanda i millorar l’eficiència operativa. La nova nau de Madrid permetrà incrementar la capacitat d’emmagatzematge fins a 4.000 bicicletes, així com optimitzar els fluxos logístics i els processos de recondicionament. Gràcies a aquesta ampliació, Bike Ocasión podrà duplicar la seva capacitat de vendes, passant de les 12.000 bicicletes venudes el 2025 a una capacitat potencial de fins a 25.000 unitats anuals.
En paral·lel, la companyia obrirà dues noves botigues físiques: una a València —ja avançada pel Diari de Terrassa—, amb obertura prevista per al primer trimestre de 2026, i una altra a Alacant al llarg del mateix any, reforçant així la presència de Bike Ocasión a l’arc mediterrani.
Segons les previsions de l’empresa, aquestes obertures impulsaran també el creixement de la plantilla, amb l’objectiu de superar els 130 treballadors durant el 2026.
Des de Bike Ocasión subratllen que el creixement assolit ha estat possible gràcies a la col·laboració amb botigues, socis logístics i altres actors del sector que formen part del seu ecosistema. En aquesta nova fase d’expansió, la companyia assenyala que manté oberta la porta a noves aliances i a la incorporació de professionals, especialment en àrees com la mecànica, les operacions, les vendes i el desenvolupament comercial.