Dos projectes de Healthcare Vallès i el terrassenc Mesai, seleccionats per al 4YFN 2026

Healthcare Vallès, preacceleradora de la Cecot centrada en el sector salut, ha tornat a destacar al Demo Day del Programa Primer –iniciativa del Departament d’Empresa i Treball que compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu Plus– amb la selecció de dos dels seus projectes per participar a l’estand d’ACCIÓ al 4YFN 2026, l’esdeveniment del Mobile World Congress dedicat a "start-ups". Les iniciatives escollides són Foresee, que ofereix monitoratge remot de pacients amb insuficiència cardíaca mitjançant un implant intravascular, i Polar NanoPharma, que desenvolupa nano càpsules intel·ligents per a l’alliberament controlat de fàrmacs dins cèl·lules tumorals.
Al mateix 4YFN també hi participarà Mesai, projecte amb seu a Terrassa, vinculat a l'empresa Datision i preaccelerat pel programa de la UPC Industrial Tech. Mesai transforma dades generades per les empreses en decisions útils, fent accessible la intel·ligència artificial sense necessitat d’experts ni grans inversions, especialment per a pimes.
Tots tres projectes van ser seleccionats dimecres al Demo Day del Programa Primer 2025, celebrat a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, on 19 emprenedors van defensar els seus pitches davant d’un jurat expert en innovació i emprenedoria. Només sis iniciatives van ser escollides per representar l’emprenedoria catalana al 4YFN, posant en relleu la qualitat i el potencial transformador dels projectes participants.
Amb la selecció d'enguany, Healthcare Vallès consolida una trajectòria d’èxit al Programa Primer. Si es tenen en compte els resultats de les tres darreres edicions, la preacceleradora de la Cecot ha facilitat que vuit projectes del sector salut i cures hagin tingut presència i visibilitat al 4YFN en només tres anys: tres projectes seleccionats el 2023, tres més el 2024 i dos en aquesta edició del 2025.
Laura Sallent, directora del departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial de la Cecot, destaca que “aquesta xifra reforça el paper de la Cecot com a agent clau en l’impuls de l’emprenedoria innovadora vinculada a l’ecosistema sanitari”. Sallent també subratlla que “la continuïtat dels resultats posa en valor un model de preacceleració especialitzat, alineat amb les necessitats del territori i amb capacitat real de generar projectes competitius”.