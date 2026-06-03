BeLog impulsa una nova nau logística a Can Petit

La firma especialitzada en inversió i desenvolupament d'actius logístics BeLog Investment Management ha adquirit un solar de 15.922 metres quadrats al polígon de Can Petit amb l'objectiu de desenvolupar-hi una nau logística d'última generació d'uns 11.600 metres quadrats de superfície bruta llogable (GLA).
En l'operació ha participat com a assessora la consultora immobiliària Forcadell, que destaca la ubicació, dins de la primera corona logística de Barcelona i amb bona connectivitat amb l'àrea metropolitana, a tot just 30 km de Barcelona, connectat de manera eficient amb el port i l'aeroport de la ciutat, i amb fàcil accés des de la C-58.
Segons ha explicat BeLog, les obres de la nova plataforma començaran pròximament. El projecte forma part de l'estratègia de creixement de la companyia a l'àrea de Barcelona.
“Malgrat l'escassetat de terrenys disponibles i oportunitats d'inversió a Barcelona, continuem aprofitant la nostra xarxa local i la nostra experiència en desenvolupament per a buscar, adquirir i desenvolupar atractives oportunitats fora del mercat en ubicacions estratègiques”, manifesta Xavier Novell, soci i director d'operacions a BeLog.
Per part seva, Gerard Plana, director d'Industrial-Logística de Forcadell, assegura que “aquesta operació confirma l'interès del mercat per actius logístics ben situats, amb capacitat per a respondre a la demanda actual d'espais eficients i connectats. El projecte reuneix factors diferencials per localització, dimensió i potencial de desenvolupament, en un entorn on la disponibilitat continua sent limitada”.
Amb aquesta adquisició, BeLog continua ampliant la seva plataforma logística. La cartera de la companyia s'acosta ja als 550.000 metres quadrats distribuïts en 27 actius en propietat o sota gestió, menys de tres anys després de la seva creació. Fundada el 2023, l'empresa està especialitzada en la inversió, gestió i desenvolupament d'actius logístics a la península Ibèrica i opera des de Madrid i Barcelona.