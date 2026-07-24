Banc Sabadell guanya 971 milions fins al juny i activa una recompra d'accions de 331 milions

El Banc Sabadell va obtenir un benefici net de 971 milions d'euros durant el primer semestre del 2026, un 0,5% menys que en el mateix període de l'any anterior. Es tracta de l'últim resultat que incorpora l'aportació de TSB, la filial britànica venuda al Banc Santander i que va formar part del grup durant els quatre primers mesos de l'any.
Sense la contribució de TSB i els resultats extraordinaris, el benefici recurrent es va situar en 691 milions d'euros, un 14,1% inferior al de fa un any. Tot i això, aquesta xifra va créixer un 8,4% entre el primer i el segon trimestre, fet que el banc atribueix al dinamisme de l'activitat comercial i que espera consolidar durant la segona meitat de l'exercici.
En paral·lel als resultats, l'entitat ha anunciat una nova recompra d'accions pròpies per un import màxim de 331 milions d'euros, equivalent a prop del 2,1% del capital social, després de rebre l'autorització del Banc Central Europeu. El programa començarà previsiblement la setmana vinent i s'afegeix al dividend extraordinari abonat al maig arran de la venda de TSB.
El conseller delegat del banc, el terrassenc Marc Armengol, ha assegurat que els resultats "confirmen la fortalesa" del projecte i ha afirmat que els ingressos continuaran augmentant en els pròxims trimestres gràcies a l'impuls comercial. Aquesta és la primera presentació de resultats liderada per Armengol des que va assumir el càrrec.
Banc Sabadell destaca que el negoci bancari ha iniciat un canvi de tendència després del mínim registrat durant el primer trimestre. Els ingressos del negoci bancari —marge d'interessos i comissions— van sumar 2.417 milions d'euros entre gener i juny, un 1,7% menys que un any abans, però entre abril i juny van créixer un 3,6% respecte al trimestre anterior, fins als 1.230 milions.
El marge d'interessos va arribar als 1.774 milions d'euros en el semestre, un 2% menys en termes interanuals, mentre que les comissions van assolir els 643 milions, amb una caiguda del 0,9%. En canvi, en comparació amb el primer trimestre, el marge d'interessos va augmentar un 3,4% i les comissions un 4%.
Els costos totals es van elevar fins als 1.227 milions d'euros, un 13% més, després d'incorporar 88 milions d'euros corresponents al pla de prejubilacions a Espanya. El banc calcula que aquesta mesura generarà estalvis anuals de 40 milions d'euros a partir del 2027, dels quals ja n'espera obtenir 20 milions durant la segona meitat d'aquest any.
La venda de TSB va aportar unes plusvàlues netes de 322 milions d'euros després d'impostos.
Més activitat i menys morositat
L'entitat també va registrar una evolució positiva del negoci comercial. El crèdit viu va créixer un 5,5% interanual, fins als 125.200 milions d'euros, mentre que a Espanya l'increment va ser del 3,6%, fins als 107.100 milions.
La nova producció de finançament a pimes i empreses va augmentar un 38% durant el segon trimestre. En el negoci hipotecari, el crèdit viu es va situar en 40.200 milions d'euros, un 3,4% més que un any abans, mentre que el crèdit al consum va créixer un 12,7%, fins als 5.600 milions.
Els recursos de clients també van mantenir una evolució favorable i van augmentar un 6,4%, fins als 188.110 milions d'euros.
Pel que fa a la qualitat dels actius, la ràtio de morositat va baixar fins al 2,47%, davant del 2,55% del trimestre anterior. Alhora, els actius problemàtics es van reduir en 421 milions d'euros respecte a fa un any i el cost del risc es va mantenir en 40 punts bàsics.
Amb aquests resultats, Banc Sabadell manté la previsió d'elevar la rendibilitat sobre capital tangible (RoTE) fins al 14,5% al tancament del 2026 i arribar al 16% el 2027, impulsada pel creixement del negoci, la contenció dels costos i la bona qualitat dels actius.