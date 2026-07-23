Terrassa, model de referència a la Mediterrània en gestió turística basada en dades

Terrassa exercirà de referent europeu en la gestió intel·ligent i sostenible del turisme. La ciutat serà el punt de partida des d’on la Cambra de Comerç liderarà la transferència cap a Occitània i Croàcia d’una plataforma digital que integra dades de múltiples fonts per facilitar la presa de decisions de les administracions i del sector turístic. La iniciativa forma part de LIBECCIO Plus, la continuïtat del projecte europeu LIBECCIO, aprovada dins del programa Interreg Euro-MED i que es desenvoluparà fins a finals del 2027.
El nou projecte dona continuïtat a dos anys i mig de treball en què Terrassa –amb la Cambra i l’Ajuntament– i altres set regions mediterrànies han participat com a laboratori de proves de la plataforma Destination Management Support System (DMSS), una eina que centralitza informació sobre allotjament, comerç, mobilitat, sostenibilitat ambiental, accessibilitat, activitat econòmica o perfils dels visitants per convertir-la en coneixement útil per gestionar una destinació turística de forma sostenible.
La responsable de Serveis de Desenvolupament Sostenible i responsable IT de la Cambra de Comerç de Terrassa, Marianella Pereira, explica que la nova etapa representa “un reconeixement molt important” a la feina feta per la corporació. “Que el programa europeu hagi apostat per donar continuïtat a LIBECCIO i per situar la Cambra en un paper clau confirma la solidesa del treball desenvolupat i la capacitat del territori per aportar coneixement i metodologia a altres destinacions”, afirma.
De les dades a les decisions
La plataforma desenvolupada va molt més enllà dels indicadors habituals del sector turístic. A més de dades sobre places hoteleres, preus, oferta comercial o restauració, incorpora informació relacionada amb la sostenibilitat social i ambiental, com ara els índexs de criminalitat, l’accessibilitat dels establiments, la gestió de residus o les condicions meteorològiques.
L’objectiu és reunir en un únic entorn informació que avui es troba dispersa entre administracions, organismes estadístics i plataformes privades, alimentant-se de totes aquestes fonts de manera que les dades siguin dinàmiques i no estàtiques. Segons Pereira, aquesta centralització permetria, per exemple, anticipar l’impacte d’un episodi meteorològic, detectar oportunitats vinculades a grans esdeveniments, conèixer millor el perfil dels visitants o planificar polítiques de promoció turística més ajustades a la realitat de cada territori.
La contribució de la Cambra
Més enllà de la participació en el desenvolupament de la plataforma, la Cambra de Comerç de Terrassa ha liderat una de les tasques considerades estratègiques del projecte: el pla de capitalització, ajuntant la valoració de les vuit regions participants a LIBECCIO, que estableix la metodologia perquè altres territoris puguin adaptar la plataforma a les seves necessitats.
Aquesta feina és, precisament, la que ha situat la Cambra en un paper central dins de LIBECCIO Plus. Durant els pròxims 18 mesos serà l’encarregada d’acompanyar Occitània i Croàcia en l’anàlisi de la seva disponibilitat de dades, el nivell de maduresa digital, l’adaptació dels diferents panells de control de la plataforma i la càrrega de les fonts de dades que calgui.
Paral·lelament, la corporació continuarà impulsant l’Euro-MED Tourism Innovation Platform (ETIP), una xarxa que connecta administracions, empreses, universitats i centres de coneixement i societat civil perquè comparteixin experiències i bones pràctiques en turisme sostenible.
Trobada internacional
La nova fase també tindrà un retorn directe a la ciutat. Si es compleix la planificació prevista, Terrassa acollirà a mitjan 2027 una trobada internacional dels socis del projecte, en què participaran representants dels territoris implicats per compartir avenços, experiències i resultats.
Més enllà del projecte europeu, Pereira considera que el principal repte serà consolidar una cultura de la dada entre empreses i administracions. “Les empreses han d’entendre que compartir dades també les ajuda a elles a prendre millors decisions. La informació dispersa té utilitat dins de cada organització, però quan es posa en comú genera una visió molt més completa i millora la competitivitat”, assegura.
El projecte també obre la porta al fet que, en el futur, la plataforma pugui oferir-se sota diferents models de servei a administracions i empreses interessades, una vegada finalitzi el programa europeu.