L’oficina energètica de Pimec Vallès Occidental assessora més de 100 empreses en un any

L'Oficina Empresarial de Transició Energètica (OETE) de Pimec Vallès Occidental ha assessorat més de 100 empreses i autònoms del territori en el seu primer any de funcionament. Així ho ha donat a conèixer aquest dimecres la patronal, que ha fet balanç d'un projecte que, amb una durada mínima de dos anys, es va posar en marxa el juliol del 2025 partint d’una línia d’ajuts de l’ICAEN (Institut Català d’Energia) adreçada a organitzacions empresarials per impulsar la creació d’aquestes oficines.
En els primers dotze mesos d'activitat, el servei ha atès prop de 500 consultes i ha contribuït a mobilitzar més de 60 oportunitats empresarials en eficiència energètica, autoconsum fotovoltaic, mobilitat elèctrica i comunitats energètiques.
Segons l'entitat, aquestes xifres demostren la consolidació d'un recurs de referència per a les pimes que volen reduir costos energètics, millorar la seva competitivitat i avançar cap a models de producció més sostenibles. Pimec Vallès Occidental explica que l'oficina acompanya les empreses a superar les barreres més habituals: la manca de temps i dades, els dubtes sobre la rendibilitat, la complexitat normativa i la tramitació d'ajuts.
L'organització empresarial subratlla que la transició energètica s'està convertint en una decisió de competitivitat empresarial. Destaca que el Vallès Occidental és la comarca que més contribueix al VAB industrial català, amb un 15,3%, i la que compta amb més polígons industrials de Catalunya (130), segons dades comarcals; una realitat que considera que la situa com una de les que concentra major potencial d'estalvi energètic certificable i retribuïble a través dels Certificats d'Estalvi Energètic (CAE).
“La transició energètica no és una carrera individual, és un projecte col·lectiu que necessita que les pimes del Vallès Occidental prenguin la iniciativa”, exposa el responsable de l'OETE a la comarca, Màrius Vallès, que també posa en valor el paper de l’oficina com a eina que “acompanya les pimes perquè no perdin aquesta oportunitat per manca de temps, dades o orientació tècnica”.