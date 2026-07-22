Tot-Net inaugura oficina a Valladolid

Tot-Net avança en la seva estratègia de creixement territorial. L’empresa terrassenca del sector de la neteja i serveis integrals ha inaugurat una nova oficina a Valladolid, un pas que consolida la presència directa que la companyia manté a Castella i Lleó des de l'any 2024.
Les noves instal·lacions, ubicades al polígon industrial de l'Avenida del Euro, integren oficines i magatzem logístic, reforçant l'estructura operativa de la companyia a la comunitat i "millorant l'atenció tant als clients com als treballadors", assegura la firma egarenca en un comunicat.
"La nostra presència a Castella i Lleó no comença ara. Des del 2024 que treballem a la comunitat i aquesta nova oficina representa la consolidació d'un projecte que ha crescut de manera constant. Disposar d'una estructura pròpia ens permet estar encara més a prop dels nostres clients, reforçar els nostres equips i afrontar amb més garanties la nova etapa de creixement", indica Ginés Corral, CFO de Tot-Net.
L'empresa explica que la nova oficina permetrà centralitzar la coordinació dels equips, millorar la capacitat de resposta davant les necessitats dels clients i disposar d'un espai preparat per a la gestió operativa, logística i comercial de Tot-Net, sota la direcció de Gema San José García, area manager de la companyia, que lidera el desenvolupament de l'activitat a Castella i Lleó des de l'inici de la seva implantació.
Nova etapa de creixement
Durant els darrers dos anys, Tot-Net ha consolidat una "important" cartera de clients a Castella i Lleó, oferint servei tant a organismes públics com a empreses privades de diferents sectors. Sobre aquesta base, la companyia impulsa una nova etapa de creixement centrada especialment en la indústria, el sector hoteler, les residències i altres entorns on la neteja tècnica i especialitzada juga un paper rellevant.
Amb aquesta nova estructura, Tot-Net preveu incrementar al voltant d'un 40% el seu volum d'activitat a Castella i Lleó a curt termini, reforçant la seva implantació territorial, ampliant els seus equips i consolidant la seva posició a la comunitat.
"Cada pas que fem respon a una necessitat real dels nostres clients. Comptar amb una estructura pròpia a Castella i Lleó ens permet oferir un servei encara més proper, millorar la coordinació dels nostres equips i continuar desenvolupant un model basat en la qualitat, la innovació i l'excel·lència operativa", assenyala Alex Calabuig, director general de Tot-Net.